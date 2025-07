Notificació dels serveis dels coprínceps

Els coprínceps decreten una reducció de sis mesos en les penes de presó i arrest, tot i que amb excepcions

La mesura no s’aplicarà a delictes greus ni a condemnats per mala conducta, rebel·lia o reincidència, i serà Justícia qui valorarà cada cas

Els coprínceps d’Andorra, Josep-Lluís Serrano i Emmanuel Macron, han decretat una reducció de sis mesos en les penes de presó i d’arrest per a les persones condemnades per delictes i contravencions penals comesos abans del 26 de juny de 2025, coincidint amb la data del jurament de Serrano. Així ho ha informat aquest dilluns el Bisbat d’Urgell mitjançant una nota de premsa.

La mesura, de caràcter general però no automàtica, inclou diverses exclusions. No serà aplicable en els casos de delictes greus, com ara els comesos contra la Constitució, la vida, la integritat física o moral, la llibertat i la llibertat sexual, així com aquells dirigits contra agents del Cos de Policia o del Cos Penitenciari. També en queden fora els delictes relacionats amb el tràfic de drogues, robatori qualificat, terrorisme, blanqueig de capitals, corrupció, tràfic d’influències, associació il·lícita i delictes contra la comunitat internacional.

Segons el comunicat, tampoc podran acollir-se a aquesta reducció els reclusos que hagin tingut una conducta habitualment incorrecta durant l’execució de la pena, els condemnats en rebel·lia que no compareguin dins dels seixanta dies naturals posteriors a la notificació de la sentència, ni aquelles persones considerades delinqüents habituals.

El decret es publicarà pròximament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Serà competència de les autoritats judicials andorranes determinar la seva aplicació cas per cas, en funció del compliment dels criteris establerts.