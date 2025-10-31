Casal rep el distintiu que acredita el país com a primer estat inclòs com a Sipam per a la globalitat del seu territori

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha rebut aquest divendres, de la mà del subdirector general de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), Godfrey Magwenzi, el distintiu que acredita Andorra com a primer estat del món inclòs com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (Sipam) per a la globalitat del seu territori, un ‘label’ atorgat per la FAO. L’acte s’ha celebrat a la central de la FAO, situada a Roma, i ha permès entregar els guardons a aquells sistemes que han estat reconeguts com a SIPAM entre el 2023 i enguany.
“La distinció ressalta la singularitat del nostre model d’explotació extensiva, però també els beneficis col·lectius que aquestes activitats aporten a tota la societat andorrana i, especialment, l’atenció que sempre hem dedicat a la protecció i conservació del nostre patrimoni paisatgístic”, ha emfatitzat Casal en el discurs. El reconeixement Sipam de la FAO és, segons el ministre, “una distinció que pertany, sobretot, als nostres ramaders i agricultors, i a totes les famílies que mantenen viu el paisatge i el patrimoni natural, agrícola i cultural”.
Amb aquest reconeixement, el Principat referma el seu lideratge internacional en la gestió sostenible del territori i la defensa dels valors de la muntanya, la cultura i la biodiversitat, informen des del Govern.
Casal explica que l’Executiu treballa amb l’objectiu de preservar el 30% del país abans del 2030
El segell Sipam FAO valora la singularitat del model agropastoral andorrà, basat en l’equilibri entre la preservació del medi natural, la sostenibilitat de les activitats agrícoles i ramaderes, i la protecció del patrimoni paisatgístic i cultural del país. Prop del 90% del territori andorrà està format per espais naturals –boscos, pastures, llacs, flora i fauna– gestionats de manera equilibrada des de fa segles.
El ministre ha posat en relleu el paper fonamental de la ramaderia extensiva de muntanya i la importància dels prats subalpins com a tresor ecològic i com a eina per combatre el canvi climàtic, gràcies a la seva funció d’embornal de carboni i de manteniment de la biodiversitat. En aquest mateix sentit, Casal ha explicat que l’Executiu treballa amb l’objectiu de preservar el 30% del país abans del 2030, amb l’impuls d’un nou parc natural nacional, que permetrà duplicar la superfície protegida i simbolitza una nova etapa de desenvolupament sostenible i de governança compartida.
Finalment, el mandatari ha afirmat que el guardó internacional “ens encoratja a continuar treballant pel relleu generacional, el suport a les explotacions familiars i la promoció d’una agricultura i ramaderia que siguin part de la solució als reptes del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat per a les generacions futures”.