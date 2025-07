Valoració institucional del cas BPA

Casal destaca que la sentència del cas BPA és inicial i que “encara hi ha processos judicials en curs”

El Govern afirma que la resolució confirma l’actuació institucional del 2015 i defensa la separació de poders davant una causa encara oberta

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha valorat aquest dimecres la sentència del cas BPA recordant que es tracta d’una primera resolució judicial i que encara resten altres causes i processos pendents. Casal ha insistit en la necessitat de mantenir el respecte a la separació de poders i ha afirmat que “la valoració que en fa avui el Govern és la mateixa que la d’ahir o la d’abans-d’ahir: acatar i respectar les decisions judicials”. També ha qualificat la sentència com a “contundent” i ha remarcat que “revela les pràctiques delinqüents”.

La sentència feta pública aquest dimarts condemna 18 persones vinculades a l’antiga Banca Privada d’Andorra (BPA) per un delicte major de blanqueig de diners. Entre els condemnats hi ha Joan Pau Miquel, exconseller delegat de l’entitat, que ha estat sentenciat a set anys de presó ferma, una multa de 30 milions d’euros i deu anys d’inhabilitació per exercir càrrecs en institucions financeres. Altres penes destacades són les de Santiago de Rosselló, amb sis anys de presó i una multa de 12 milions, i les d’Isabel Camino, Amaya de Santiago i Sergi Fernández, amb cinc anys i multes similars. També s’han imposat sancions econòmiques menors, que van dels 500.000 als 15.000 euros, en funció del grau de responsabilitat.

El total de multes supera els 70 milions d’euros, i la sentència afecta 18 dels 24 encausats, mentre que sis han estat absolts. Les condemnes inclouen també inhabilitacions professionals d’entre cinc i deu anys, i en alguns casos, l’expulsió del país per una dècada. Casal ha defensat que “la sentència referma que la nota del FinCEN de l’any 2015 tenia fonaments” i que “l’actuació del Govern en aquell moment va ser la que tocava”.