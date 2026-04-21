El Sindicat de l’Habitatge demana mobilitzar-se per la visita de Macron el pròxim 27 d’abril a la plaça del Poble

El Sindicat de l’Habitatge d’Andorra (SHA) ha fet una crida a la ciutadania perquè es mobilitzi coincidint amb la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron. La portaveu del col·lectiu, Rebecca Bonache, ha animat la població a apropar-se a la plaça del Poble, amb la voluntat de fer sentir el seu malestar de manera pacífica. “Tothom qui pugui que s’apropi i que el copríncep s’assabenti del que està passant en aquest país amb el tema de l’habitatge”, ha apuntat Bonache, tot apuntant que hem d’aprofitar que ens donen dues hores lliures de feina pagades, que no ho fan ni el dia 1 de maig que és el Dia del Treballador”.
Aquesta crida s’ha produït tot just després de la reunió mantinguda amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Segons ha destacat la portaveu, la trobada ha seguit la línia de les anteriors “com si fos una altra qualsevol. Ha estat en plan informatiu”. Així doncs Bonache ha incidit en el fet que han traslladat novament les seves demandes i també la voluntat de mobilitzar-se coincidint amb la visita institucional. En aquest sentit, Bonache ha assegurat que la ministra els ha reconegut el dret a fer-ho.
“La mobilització ha de provocar que Macron estiri les orelles al Govern” – Rebecca Bonache
La portaveu ha insistit que la mobilització no pretén alterar l’acte, sinó visibilitzar la problemàtica amb civisme. “La intenció no és boicotejar”, ha afirmat, tot remarcant que l’objectiu és fer arribar el neguit de la ciutadania. En aquest sentit, ha subratllat la importància que Macron conegui la situació del país i es pregunti “si la problemàtica és tan greu perquè la gent estigui tan enfadada”, i ha apuntat que la mobilització podria servir perquè el copríncep faci “una estirada d’orelles al Govern”.
Pel que fa a la mobilització prevista per al 16 de maig, Bonache ha explicat que la concentració està convocada a les 19.30 hores a la rotonda del quilòmetre zero, tot i que es farà una crida prèvia per començar abans. També ha indicat que en els pròxims dies es concretaran més detalls sobre el recorregut i l’organització de l’acte.
“No ens podem quedar només amb una manifestació […] D’aquí a sis o set mesos hi haurà famílies al carrer” – Rebecca Bonache
Amb tot, la portaveu ha advertit que la resposta no es pot limitar a una única protesta. “No ens podem quedar només amb una manifestació”, ha afirmat, tot defensant la necessitat de mantenir la pressió amb noves accions i estratègies. En aquest sentit, ha alertat que la situació pot empitjorar en els pròxims mesos i ha advertit que “d’aquí a sis o set mesos hi haurà famílies al carrer”.
En relació amb el posicionament del Govern, Bonache ha explicat que Marsol els ha avançat que Demòcrates per Andorra no modificarà les esmenes presentades. “Ens ha dit que DA no canviarà cap esmena ni inclourà cap de les demandes que hem fet”, ha afirmat, tot afegint que des del partit consideren que la gestió feta fins ara ha estat adequada.
Finalment, ha apuntat que des del ministeri se’ls ha suggerit que puguin traslladar les seves propostes a la resta de grups parlamentaris perquè les incorporin en el debat legislatiu. Segons Bonache, Marsol els hauria indicat que “podríem parlar amb els altres grups parlamentaris perquè ho fiquin en les seves esmenes, però que ells ja tenen un treball fet”.