La FAVB i Andbank signen un conveni per continuar fent que sigui una de les federacions «més vives» del Principat

La Federació Andorrana de Voleibol i Andbank han signat aquest matí un conveni de col·laboració, d’un any de durada però renovable. «Estem més que contents amb l’acord», ha celebrat el president de la FAVB, Xavier Folguera, tot assenyalant que és una federació «molt viva» per tot el gruix de competicions i d’equips que abasteix. «El patrocini ajudarà a equilibrar molt el pressupost, a fer moltes més coses, a continuar treballant amb les escoles… tota una pila d’activitats que fem», ha incidit.
Dins el calendari competitiu, el mandatari ha recordat que en tres setmanes el país acollirà el Campionat de Petits Estats sènior femení de vòlei pista, el qual es durà a terme al Toni Martí. Segons ha detallat, hi prendran part fins a set conjunts, i suposarà el retorn del combinat femení tricolor, el qual feia temps que no competia. «Estem molt animats amb aquest fet, serà una selecció molt renovada perquè als Petits Estats alguna veterana ja va dir que fins aquí, i ara hi ha un equip molt jove, però amb moltes ganes», ha mencionat Folguera.
D’altra banda, la FAVB també serà present en els dos Campionats de Petits Estats sub19 −femení i masculí−, en aquest cas de vòlei platja, i a l’Europeu −femení sub18−, després de classificar-s’hi l’any passat. «Hi portarem una parella, però encara no sabem quines noies seran», ha subratllat el president de l’ens en aquest sentit. Així mateix, ha avançat que ja s’està treballant per als Jocs dels Petits Estats de Mònaco de l’any vinent.
Durant l’acte també ha pres la paraula la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, incidint que l’acord «reforça el compromís per donar suport a l’esport del país i contribuir al talent local», i comentant que l’entitat bancària i la Federació Andorrana de Voleibol comparteixen valors com l’esforç i la disciplina.
Folguera, al Guaguas
«Estic molt content, ha sigut una sorpresa, ell no s’ho esperava i jo menys, però se’n va al millor club d’Espanya». Així ha valorat Folguera el fixatge del seu fill, Xavi Folguera, pel Guaguas de Las Palmas de Gran Canària. «Va a un equip campió, on té la intenció, poder, de fins i tot retirar-se, però té un any més de corda, i esperem que duri», ha afegit el president de la FAVB, celebrant que el seu fill haurà tingut així l’oportunitat de jugar als cinc millors conjunts de l’estat espanyol. El col·locador, que enguany farà 38 anys, arriba procedent del CUS Cagliari italià.