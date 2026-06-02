Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Folguera, Suárez i el responsable de vòlei platja de la FAVB, Abel Bernal, aquest matí. | ANA / M.F.
Pol Forcada Quevedo
Vòlei

La FAVB i Andbank signen un conveni per continuar fent que sigui una de les federacions «més vives» del Principat

En tres setmanes el país acollirà el Campionat de Petits Estats sènior femení de vòlei pista, el qual es durà a terme al Toni Martí rebent set equips

La Federació Andorrana de Voleibol i Andbank han signat aquest matí un conveni de col·laboració, d’un any de durada però renovable. «Estem més que contents amb l’acord», ha celebrat el president de la FAVB, Xavier Folguera, tot assenyalant que és una federació «molt viva» per tot el gruix de competicions i d’equips que abasteix. «El patrocini ajudarà a equilibrar molt el pressupost, a fer moltes més coses, a continuar treballant amb les escoles… tota una pila d’activitats que fem», ha incidit.

Dins el calendari competitiu, el mandatari ha recordat que en tres setmanes el país acollirà el Campionat de Petits Estats sènior femení de vòlei pista, el qual es durà a terme al Toni Martí. Segons ha detallat, hi prendran part fins a set conjunts, i suposarà el retorn del combinat femení tricolor, el qual feia temps que no competia. «Estem molt animats amb aquest fet, serà una selecció molt renovada perquè als Petits Estats alguna veterana ja va dir que fins aquí, i ara hi ha un equip molt jove, però amb moltes ganes», ha mencionat Folguera.

D’altra banda, la FAVB també serà present en els dos Campionats de Petits Estats sub19 −femení i masculí−, en aquest cas de vòlei platja, i a l’Europeu −femení sub18−, després de classificar-s’hi l’any passat. «Hi portarem una parella, però encara no sabem quines noies seran», ha subratllat el president de l’ens en aquest sentit. Així mateix, ha avançat que ja s’està treballant per als Jocs dels Petits Estats de Mònaco de l’any vinent.

Durant l’acte també ha pres la paraula la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, incidint que l’acord «reforça el compromís per donar suport a l’esport del país i contribuir al talent local», i comentant que l’entitat bancària i la Federació Andorrana de Voleibol comparteixen valors com l’esforç i la disciplina.

Folguera, al Guaguas

«Estic molt content, ha sigut una sorpresa, ell no s’ho esperava i jo menys, però se’n va al millor club d’Espanya». Així ha valorat Folguera el fixatge del seu fill, Xavi Folguera, pel Guaguas de Las Palmas de Gran Canària. «Va a un equip campió, on té la intenció, poder, de fins i tot retirar-se, però té un any més de corda, i esperem que duri», ha afegit el president de la FAVB, celebrant que el seu fill haurà tingut així l’oportunitat de jugar als cinc millors conjunts de l’estat espanyol. El col·locador, que enguany farà 38 anys, arriba procedent del CUS Cagliari italià.

Comparteix
Notícies relacionades
Jordi Ardèvol és l’escollit per substituir Francesc Solana com a director esportiu d’un MoraBanc en període de reflexió
Espot admet que l’avançament de Concòrdia «no el satisfà», tot i que s’esperava els resultats de l’enquesta
Els policies acusats de detenció il·legal defensen que el trasllat de la denunciant es va fer seguint els protocols vigents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Joan Vinyes Jr. rep l’alta mèdica després del fort accident que va patir diumenge passat a la Pujada a Arinsal
  • Esports
Carla Mijares torna a la neu, a l’estació gal·la de Les Deux Alpes, recuperada dels problemes físics i sense molèsties
  • Esports
La segona Andorra MoraBanc Clàssica comptarà amb 19 conjunts, cinc d’ells del primer nivell, i dues seleccions
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu