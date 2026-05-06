El Patronat Dames de Meritxell reforça el SAAS amb una furgoneta per als usuaris del servei de salut mental

Els usuaris vinculats a la Fundació Meritxell i als serveis de salut mental del SAAS disposaran a partir d’ara d’una nova furgoneta per facilitar els desplaçaments i les activitats terapèutiques. El vehicle ha estat donat pel Patronat de Dames de Nostra Senyora de Meritxell, en una iniciativa que busca reforçar l’atenció comunitària i la qualitat de vida dels pacients.
L’entrega del vehicle respon a una necessitat detectada des de fa temps: garantir un transport segur, accessible i adaptat per a persones que participen en programes de salut mental. Aquesta furgoneta permetrà traslladar usuaris entre centres, així com facilitar la seva participació en activitats fora de l’entorn hospitalari.
“Era molt necessari que es poguessin moure d’una manera segura i amb els terapeutes” – Cristina Cerqueda
La directora general del SAAS, Meritxell Cosan, ha destacat que aquesta donació “ajudarà a donar servei a les activitats que es realitzen des de salut mental”, especialment en les tres àrees principals: adults, infantojuvenil i addiccions. Segons ha explicat, moltes de les teràpies es duen a terme fora de l’hospital per fomentar la integració comunitària, amb iniciatives com teràpies amb animals, sortides a la muntanya o activitats artístiques en altres centres. En aquest sentit, ha subratllat que el vehicle “serà un guany per tots aquests pacients”.
Per la seva banda, la presidenta del Patronat de Dames de Meritxell, Cristina Cerqueda, ha remarcat que la decisió de fer la donació neix de la necessitat real de transport per part dels usuaris. Ha explicat que sovint les famílies no poden assumir aquests desplaçaments, malgrat la importància de les activitats terapèutiques. “Era molt necessari que es poguessin moure d’una manera segura i amb els terapeutes”, ha afirmat.
El nou vehicle donarà servei a un ampli ventall d’usuaris, des de gent gran fins a joves, i facilitarà l’accés a activitats que contribueixen a la millora de la salut mental. A més, permetrà optimitzar els recursos del sistema sanitari i garantir una major autonomia per als pacients.