Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Turistes entrant a una botiga del Pas de la Casa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Ajuts pels talls a França

El Govern atorga prop de 33.000 euros en ajuts a quatre comerços del Pas de la Casa afectats pel tall de l’RN20

Les ajudes inclouen reduccions de cotització a la CASS i suport de tresoreria després del tall, en una convocatòria amb un total de cinc sol·licituds

El Govern ha aprovat ajuts per valor de 32.907,77 euros destinats a quatre petits comerços del Pas de la Casa am bl’objectiu de compensar part de les afectacions econòmiques derivades del tall de la carretera francesa RN-20 entre finals de febrer i març.

Segons publica aquest dimecres el BOPA, cinc empresaris havien presentat una sol·licitud per accedir a aquestes mesures extraordinàries impulsades per l’executiu. Tot i això, una de les peticions ha quedat desestimada perquè no complia els requisits establerts.

Una de les cinc sol·licituds presentades pels comerciants del Pas de la Casa ha estat finalment desestimada per l’executiu

Les subvencions aprovades inclouen mesures vinculades a la reducció de les cotitzacions a la CASS i també suport per afrontar necessitats de tresoreria derivades de les dificultats ocasionades per les restriccions de mobilitat a la frontera francesa. L’import global es reparteix en quatre partides diferenciades de 20.628,27 euros, 5.932,48 euros, 3.868,76 euros i 2.478,26 euros, respectivament.

França reprendrà al juny les obres de la galeria parallaus H2 amb desviaments de trànsit fins a finals d’octubre

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
Govern desvincula la protesta del 16M del recorregut fins a la seva seu i posa el focus en la “preocupació” ciutadana
Daniel Armengol defensa “una CASS transparent i un sistema de pensions sostenible” amb la seva candidatura
Casal admet “incidències” en el calendari de l’Acord mentre el dossier continua fora de l’agenda europea

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El SAAS celebra l’adquisició de la màquina de ressonància per part de l’Executiu: “Era un reclam històric”
  • Societat
La CEA preveu que la contractació en origen pugui estar enllestida “a finals d’octubre o principi de novembre”
  • Societat
Cosan confia que el projecte per a l’ampliació de l’hospital estigui licitat “abans que acabi aquesta legislatura”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Massana impulsa el concurs per transformar l’avinguda Sant Antoni aprofitant la construcció del nou vial
  • Parròquies, Societat
L’aparcament del Fener 2 perd prop de la meitat de places després que els propietaris recuperin la zona privada
  • Parròquies, Societat
‘Laurèdia Floreix’, la nova iniciativa per descobrir Sant Julià de Lòria a través dels seus espais més emblemàtics
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu