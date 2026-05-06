El Govern atorga prop de 33.000 euros en ajuts a quatre comerços del Pas de la Casa afectats pel tall de l’RN20

El Govern ha aprovat ajuts per valor de 32.907,77 euros destinats a quatre petits comerços del Pas de la Casa am bl’objectiu de compensar part de les afectacions econòmiques derivades del tall de la carretera francesa RN-20 entre finals de febrer i març.
Segons publica aquest dimecres el BOPA, cinc empresaris havien presentat una sol·licitud per accedir a aquestes mesures extraordinàries impulsades per l’executiu. Tot i això, una de les peticions ha quedat desestimada perquè no complia els requisits establerts.
Les subvencions aprovades inclouen mesures vinculades a la reducció de les cotitzacions a la CASS i també suport per afrontar necessitats de tresoreria derivades de les dificultats ocasionades per les restriccions de mobilitat a la frontera francesa. L’import global es reparteix en quatre partides diferenciades de 20.628,27 euros, 5.932,48 euros, 3.868,76 euros i 2.478,26 euros, respectivament.