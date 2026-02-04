Casal defensa que el Govern treballa “intensament des de la tardor” en poder limitar les xarxes socials als menors

El ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha avançat que el Govern treballa des de fa mesos en la possibilitat de restringir l’accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, una mesura que s’estudia en el marc d’una modificació legislativa més àmplia vinculada a la protecció dels drets en l’entorn digital. En aquest sentit, el portaveu governamental ha remarcat que aquesta problemàtica “no ens ve de nou” i que l’Executiu hi està treballant “intensament des de la tardor”.
Paral·lelament, ha indicat que també s’està treballant en el projecte legislatiu que preveu la modificació del Codi penal, amb la voluntat d’incorporar-hi aspectes relacionats amb l’entorn digital. En aquest sentit, el portaveu ha advertit que existeixen pràctiques digitals que poden tenir conseqüències greus. “Hi ha pràctiques que poden vulnerar drets molt més importants i que poden arribar a incórrer en delicte tipificat al Codi penal”, ha remarcat, tot situant aquesta reflexió en un marc més ampli. Segons Casal, el Govern vol “adherir-se a una sensibilitat internacional” que ja s’està obrint pas en altres països com Espanya o França.
“Si hi ha una prohibició, ha de ser controlable, sancionable i que es pugui dur a terme […] No hi ha pitjor remei que introduir una prohibició que no es pot controlar” – Guillem Casal
Pel que fa a l’enfocament global de la reforma, Casal ha subratllat que la modificació dels textos legals haurà de tenir en compte altres elements més enllà de la prohibició estricta. “Al voltant de la modificació dels textos legals haurem de tenir en compte altres aspectes de recomanació d’aquest entorn digital”, ha apuntat. Amb tot, el ministre portaveu ha deixat clar que el Govern encara no es troba en disposició de presentar un projecte de llei tancat. “No estem en situació de presentar un projecte de llei”, ha admès, tot indicant que caldrà analitzar amb detall el desplegament de la norma. “Si hi ha una prohibició, ha de ser controlable, sancionable i que es pugui dur a terme”, ha advertit.
Així, Casal ha estat especialment contundent en aquest aspecte i ha remarcat que l’Executiu vol evitar mesures simbòliques sense efectes pràctics. “No hi ha pitjor remei que introduir una prohibició que no es pot controlar”, ha afirmat, tot concloent que és precisament aquesta capacitat d’administrar i fer complir la norma el que el Govern està analitzant abans de fer cap pas definitiu.