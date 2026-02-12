Casal atribueix la caiguda de l’arbre a un cúmul de factors meteorològics i anuncia un tall preventiu aquesta nit

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha emmarcat la caiguda de l’arbre que aquest matí ha obligat a tallar l’avinguda Salou en un episodi de vent intens combinat amb les precipitacions dels darrers dies. Segons ha explicat, la situació respon a “un cúmul de situacions” meteorològiques que haurien afavorit l’incident.
En aquest sentit, Casal ha recordat que ahir ja hi havia activat un avís taronja per vent, especialment per les cotes més altes, i que aquest matí s’ha decidit allargar-lo a tot el país després que una de les estacions meteorològiques superés els llindars previstos inicialment. “Estàvem en una situació evolutiva i l’anirem monitoritzant al llarg del dia”, ha indicat, tot subratllant que el Servei Meteorològic, a través de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, fa un seguiment constant de les dades.
L’afectació principal s’ha registrat cap a les 07.20 hores a l’avinguda Salou, on diverses dotacions dels Bombers, el Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella i el COEX han intervingut per retirar l’arbre caigut a la calçada. “Sortosament, no hem de lamentar danys personals; sí que hi ha hagut algun dany material, però no ha causat cap dany a ningú, i aquest és el primer punt important”, ha remarcat.
Tot seguit, el ministre ha assenyalat que no consta cap altra incidència destacable al país. No obstant això, ha insistit en la necessitat de limitar les activitats a l’exterior en alta muntanya, especialment davant el vent i el risc d’allaus. “No és el millor moment de l’any per fer segons quines activitats, amb els canvis de temperatura que hi ha hagut aquests dies”, ha advertit.
Pel que fa a l’indret afectat, Casal ha anunciat un nou tall de circulació aquesta nit, entre les 21.30 i les 00.00 hores, per tal de podar altres arbres i prevenir possibles riscos. El trànsit, però, ja ha quedat restablert des de fa hores, malgrat que encara es poden registrar algunes afectacions puntuals.
D’altra banda, el ministre també ha recordat que el Govern ja tenia identificada la zona com a punt de millora, apuntant que just abans de Nadal es va anunciar la licitació d’uns treballs per adequar l’espai amb una vorera elevada, pensada especialment per reforçar la seguretat dels vianants. “Els treballs estan licitats des de fa unes setmanes i estem a l’espera d’adjudicar l’obra definitiva”, ha detallat.
En aquest sentit, ha assegurat que les actuacions dutes a terme arran de l’incident s’han fet amb dotacions internes i no han suposat cap cost extraordinari, ni tampoc han d’encarir necessàriament la licitació prevista. Amb tot, ha deixat clar que, si calen més recursos per garantir la seguretat, “les trobaríem i faríem el necessari”.
Finalment, Casal ha apuntat que, més enllà del vent, els arbres afectats podrien haver patit les conseqüències de la pluja i la neu humida dels darrers dies. “Ha sigut un cúmul de situacions que han fet caure justament aquest arbre”, ha conclòs, reiterant que, de moment, no hi ha constància de noves afectacions.