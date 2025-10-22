Casal assegura que l’Executiu serà “transparent fins allà on ho pugui ser” sobre l’Andorra Ciclying Masters

El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha afirmat aquest dimecres, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que l’Executiu facilitarà tota la informació sobre el cost de l’Andorra Cycling Masters “amb tot luxe de detalls” tan aviat com sigui possible. Així, Casal ha explicat que no pot confirmar la xifra d’1,2 milions d’euros publicada aquesta setmana per diversos mitjans, i ha recordat que Andorra Turisme ha signat acords de confidencialitat vinculats a l’organització de l’esdeveniment.
En la mateixa línia que ja va expressar aquest dimarts el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, el portaveu governamental ha subratllat que el Govern no es nega a donar la informació i que els consellers generals, com a responsables del control parlamentari, tindran accés a les dades. “El Govern serà transparent fins allà on ho pugui ser. No ens neguem a facilitar aquesta xifra i els consellers generals hi tindran accés”, ha afirmat.
“No ens neguem a facilitar aquesta xifra i els consellers generals hi tindran accés […] Potser no es podrà donar la quantitat exacta, però sí més llum sobre el conjunt del cost i l’impacte de l’esdeveniment” – Guillem Casal
En aquest sentit, el portaveu ha detallat que Andorra Turisme està calculant el retorn mediàtic i econòmic que pot generar la prova en el futur dins de la seva estratègia per projectar el país com a destinació de turisme esportiu d’alt nivell. Casal ha indicat que, un cop completat el balanç, “potser no es podrà donar la quantitat exacta, però sí més llum sobre el conjunt del cost i l’impacte de l’esdeveniment”.
Finalment, i preguntat sobre la possibilitat de modificar la legislació per evitar que organismes públics signin contractes amb clàusules de confidencialitat, Casal no s’hi ha pronunciat, però ha remarcat que aquest tipus d’acords són habituals en esdeveniments amb esportistes d’elit i que l’Executiu “actuarà amb responsabilitat i dins els mecanismes legals establerts”.