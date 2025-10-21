Torres justifica la confidencialitat del contracte de l’Andorra Cycling Masters per ‘protegir’ els acords comercials

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha defensat que no es pot fer públic el cost de l’Andorra Cycling Masters a causa de la clàusula de confidencialitat inclosa en el conveni signat entre Andorra Turisme i les empreses Mediabran i Huacay, responsables de la producció del documental internacional ‘Master Cycling’, rodat al país el passat 19 d’octubre. Segons va explicar el president d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, les quantitats corresponen als cànons dels ciclistes participants i als imports vinculats a la producció, els quals no es volen revelar per motius de competència empresarial.
Torres ha remarcat que la clàusula “no és cap caprici”, sinó una condició expressa de les empreses col·laboradores. El ministre ha explicat que aquest tipus de restriccions “són habituals en el sector audiovisual i del màrqueting internacional”, ja que les productores “volen evitar que la competència conegui les seves tarifes, costos o fórmules comercials”.
Tot i la reserva, Torres ha assegurat que els grups parlamentaris que ho sol·licitin podran consultar la informació econòmica del contracte sota confidencialitat. “Els consellers generals que hi tinguin accés hauran de respectar el deure de reserva, perquè són persones jurades i han d’assumir la responsabilitat de mantenir la informació en privat”, ha precisat. El ministre ha advertit que la divulgació d’aquestes dades podria “posar en risc l’Administració i trencar la clàusula acordada amb les empreses”, amb possibles conseqüències legals per a Andorra Turisme.
“Els consellers generals que hi tinguin accés hauran de respectar el deure de reserva, perquè són persones jurades i han d’assumir la responsabilitat de mantenir la informació en privat” – Jordi Torres
El ministre ha argumentat que la iniciativa representa “una oportunitat de promoció que difícilment es podria aconseguir amb una campanya tradicional”. “Andorra apareixerà a més de 120 països a través de les principals plataformes audiovisuals. Si haguéssim de pagar una campanya d’aquest abast, suposaria un cost molt superior al que hem invertit. La repercussió mediàtica serà molt important”, ha assegurat.
“Són fons públics perfectament justificats. El que és confidencial no és la despesa, sinó els detalls comercials de l’acord amb els socis internacionals” – Jordi Torres
Pel que fa a l’ús de fons públics, Torres ha garantit que totes les despeses estan auditades i fiscalitzades pel Tribunal de Comptes, com qualsevol altre projecte d’Andorra Turisme. “Són fons públics perfectament justificats. El que és confidencial no és la despesa, sinó els detalls comercials de l’acord amb els socis internacionals”, ha puntualitzat.
Finalment, el ministre ha insistit que la clàusula de confidencialitat “no limita la transparència institucional, però sí exigeix respectar els compromisos signats”. “Havíem d’escollir entre renunciar al projecte o tirar-lo endavant amb les condicions establertes. Vam optar per fer-lo, perquè el retorn en visibilitat per al país serà immens”, ha conclòs.