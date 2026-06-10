Les empreses andorranes podran accedir als grans serveis de núvol amb més protecció sobre la informació

Les empreses i administracions del país podran allotjar les seves dades als serveis de núvol dels principals proveïdors tecnològics internacionals sense renunciar, segons el Govern, al control sobre la informació que hi emmagatzemin. Aquesta és la principal novetat presentada aquest dimecres per Andorra Digital durant una jornada de networking amb representants de companyies com Google, Microsoft o Amazon.
El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Marc Rossell, ha explicat que la licitació impulsada per Andorra Digital incorpora un sistema de «clau sobirana» que afegeix una capa addicional de protecció sobre les dades. En la pràctica, això significa que el client conserva una clau pròpia necessària per accedir al contingut de la informació, de manera que ni tan sols el proveïdor del servei podria consultar-la sense la seva autorització.
El client conserva una clau pròpia necessària per accedir al contingut de la informació, de manera que ni tan sols el proveïdor del servei podria consultar-la sense la seva autorització
Per explicar el funcionament d’aquest sistema, Rossell ha fet un paral·lelisme amb l’armari de les set claus de la Casa de la Vall. Segons ha detallat, de la mateixa manera que cal reunir totes les claus per accedir al seu contingut, les dades allotjades al núvol disposaran d’una clau addicional que quedarà sota control del client. Així, ni el mateix proveïdor podrà accedir a la informació sense aquesta autorització. Per al ministre, aquesta és una resposta a una de les principals preocupacions que havien expressat empreses i institucions a l’hora de confiar informació sensible a plataformes cloud internacionals.
Igualment, el titular de Transformació Digital ha defensat que el sistema també ofereix garanties davant les preocupacions que han generat determinades legislacions internacionals que, en alguns casos, poden permetre l’accés a dades allotjades en servidors d’empreses tecnològiques. «Ho tenim blindat», ha assegurat Rossell, insistint que el proveïdor no disposarà de la clau necessària per accedir al contingut de la informació.
Aquesta protecció forma part d’una licitació que Andorra Digital ha adjudicat recentment i que posa a disposició del país serveis dels principals proveïdors mundials de núvol. L’objectiu de tot plegat és que empreses i administracions puguin adherir-se a unes condicions negociades de manera conjunta i accedir a preus i serveis més avantatjosos que els que obtindrien negociant individualment.
Prop del 95% de les empreses andorranes són «petites o molt petites» i sovint no tenen la capacitat de negociació necessària per tractar directament amb grans operadors internacionals
Així, Rossell ha remarcat que el principal beneficiari serà el teixit de petites i mitjanes empreses. Segons ha recordat, prop del 95% de les empreses andorranes són «petites o molt petites» i sovint no tenen la capacitat de negociació necessària per tractar directament amb grans operadors internacionals.
En aquest sentit, Andorra Digital actuarà com a interlocutor entre les empreses del país i els proveïdors tecnològics. El ministre ha insistit que no es tracta d’un servei que generi cap cost per al Govern, sinó d’una eina per facilitar l’accés a tecnologies avançades i reforçar la competitivitat del teixit empresarial.