Cars for Smiles reforça la seva presència a Andorra amb una jornada solidària per a adolescents vulnerables

La tercera edició de Cars for Smiles Andorra ha reunit aquest dissabte una vintena d’adolescents en situació de vulnerabilitat al Circuit Andorra Pas de la Casa, on han tingut l’oportunitat de viure una experiència al costat de pilots de vehicles esportius d’altes prestacions. La iniciativa ha aconseguit recaptar 5.104 euros que es destinaran al projecte “Espai de Lleure” de Creu Roja Andorrana.
L’esdeveniment, de caràcter solidari, ha congregat prop d’una cinquantena de persones i una dotzena de pilots, consolidant una proposta que combina el món del motor amb l’acció social. Els participants han pogut pujar com a copilots en vehicles de marques com Aston Martin, Lamborghini, Mercedes, Corvette, Ferrari o Porsche.
L’objectiu del projecte és oferir una experiència motivadora i generar moments d’il·lusió entre joves que es troben en situacions de vulnerabilitat, alhora que es dona suport a les seves famílies. Els fons recaptats provenen de les aportacions dels pilots participants i es destinaran íntegrament al projecte “Espai de Lleure”, impulsat per Creu Roja Andorrana per desenvolupar activitats socioeducatives i d’oci dirigides a infants i joves en risc d’exclusió social.
Una vintena de joves han compartit jornada amb pilots de vehicles exclusius al Circuit Andorra Pas de la Casa
Segons l’organització, la recaptació encara podria augmentar en els pròxims dies, ja que el canal de donacions continua obert. Des de l’associació destaquen que la iniciativa busca portar alegria i suport a joves amb malalties greus, cròniques o en situació de vulnerabilitat a través d’activitats vinculades al món del motor.
L’organització recorda que, des dels seus inicis, Cars for Smiles ha permès recaptar més de 100.000 euros i donar suport a més d’una quinzena d’entitats socials.