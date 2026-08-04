Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Casa de la Vall abans d'iniciar les obres. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Cultura
Rehabilitació i adequació

La segona fase de les obres de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall s’adjudica per 1,1 milions d’euros

El termini previst per a l'execució d'aquests treballs és de cinc mesos un cop l’empresa adjudicatària, AUXINI, posi en marxa les obres

El Consell General ha adjudicat la segona fase de les obres de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall per un import d’1.177.840,67 euros a l’empresa AUXINI. Aquesta fase, apunten, està centrada a acabar els treballs ja iniciats, tot i que també es faran actuacions noves i s’incorporaran els elements necessaris per a l’adequació dels espais expositius que es preveu que pugui acollir. Gran part d’aquest pressupost es destinarà a la renovació integral dels llosats, incloses les torres i el colomer, els quals permetran assegurar la integritat de la coberta de l’edifici per protegir-lo de filtracions d’aigua.

Així mateix, segons informen des del Consell General, la inversió es divideix en edifici, mobiliari, restauracions i instal·lacions. Entre les intervencions destaca el tancament del passadís de connexió amb el Consell General, les obres a la sala del Tribunal de Corts o l’adequació de rampes per millorar l’accessibilitat. També hi ha un apartat important de caràcter tècnic, amb la climatització i el nou cablejat de les sales. El termini previst per a l’execució d’aquests treballs és de cinc mesos un cop l’empresa adjudicatària comenci les obres.

Cultura reprendrà el procediment de l’entorn de protecció de Casa de la Vall després de la sentència del Superior

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La problemàtica de l’habitatge, abordada amb relació a múltiples visions, al volum ‘Andorra i l’Habitatge’
Un ball del Contrapàs que fa «comunitat» i, per primera vegada, al qual la gent s’uneix en una rotllana gran
L’1% que fa la diferència: el Principat es prepara per viure un eclipsi que ocultarà gairebé la totalitat del sol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Societat
La problemàtica de l’habitatge, abordada amb relació a múltiples visions, al volum ‘Andorra i l’Habitatge’
  • Cultura, Parròquies
Un ball del Contrapàs que fa «comunitat» i, per primera vegada, al qual la gent s’uneix en una rotllana gran
  • Cultura
L’1% que fa la diferència: el Principat es prepara per viure un eclipsi que ocultarà gairebé la totalitat del sol
Entrevistes culturals
Joan Mañé Fort
Artista, escriptor i biògraf català
Pilar Montecino
Creadora de l’exposició ‘Els guardians del llac’
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu