La segona fase de les obres de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall s’adjudica per 1,1 milions d’euros

El Consell General ha adjudicat la segona fase de les obres de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall per un import d’1.177.840,67 euros a l’empresa AUXINI. Aquesta fase, apunten, està centrada a acabar els treballs ja iniciats, tot i que també es faran actuacions noves i s’incorporaran els elements necessaris per a l’adequació dels espais expositius que es preveu que pugui acollir. Gran part d’aquest pressupost es destinarà a la renovació integral dels llosats, incloses les torres i el colomer, els quals permetran assegurar la integritat de la coberta de l’edifici per protegir-lo de filtracions d’aigua.
Així mateix, segons informen des del Consell General, la inversió es divideix en edifici, mobiliari, restauracions i instal·lacions. Entre les intervencions destaca el tancament del passadís de connexió amb el Consell General, les obres a la sala del Tribunal de Corts o l’adequació de rampes per millorar l’accessibilitat. També hi ha un apartat important de caràcter tècnic, amb la climatització i el nou cablejat de les sales. El termini previst per a l’execució d’aquests treballs és de cinc mesos un cop l’empresa adjudicatària comenci les obres.