Càritas Andorrana va atendre 970 persones durant el 2025 i va gestionar més d’un miler de casuístiques socials

Càritas Andorrana ha presentat la Memòria d’Activitats 2025, un balanç que reflecteix l’activitat desenvolupada per l’entitat durant el darrer exercici i que posa de manifest l’atenció prestada a 970 persones a través dels diferents programes socials. D’aquest total, 563 persones van ser ateses mitjançant el servei d’atenció primària, que es manté com la principal línia d’intervenció de l’organització.
Durant l’any, Càritas va treballar amb 317 famílies i va detectar 1.006 problemàtiques socials, davant les quals es van dur a terme 746 respostes i intervencions socials, amb una taxa de resolució de necessitats del 74%. Les dificultats econòmiques van constituir la problemàtica més recurrent, representant el 22% dels casos identificats. A continuació es van situar les qüestions relacionades amb la salut (16%) i les demandes d’informació i orientació (15%).
Entre les actuacions desenvolupades, l’entitat va continuar treballant per facilitar l’accés a l’habitatge, un àmbit que va concentrar el 9% de les problemàtiques detectades. En aquest sentit, disposa d’un parc de 24 pisos destinats a lloguer social, assequible o cedits a l’Administració, i manté la col·laboració amb la Comissió Nacional de l’Habitatge.
Les qüestions econòmiques representen el principal motiu de demanda, seguides dels problemes de salut i orientació
La memòria també recull els resultats del programa ‘Jo com tu’, destinat a oferir suport alimentari a persones i famílies en situació de precarietat econòmica. Durant el 2025, el servei va arribar a 121 beneficiaris. Del conjunt d’atencions realitzades, el 68% van correspondre a primeres demandes, mentre que el 35% dels ajuts van ser puntuals i un 42% es van prolongar entre un i dos mesos.
Paral·lelament, Càritas va prestar suport psicològic i assessorament jurídic a 27 persones en situació de vulnerabilitat. En total es van efectuar 26 intervencions psicològiques i una actuació d’orientació legal. Els principals motius de consulta van estar relacionats amb l’assessorament personal, la soledat i l’aïllament social, el suport davant processos de malaltia, així com situacions de depressió, ansietat, dol, maltractaments, separacions o addiccions.
Més de 412.000 euros per a programes socials
La Memòria d’Activitats 2025 també destaca l’esforç econòmic destinat a sostenir l’acció social de l’entitat. Durant l’exercici, Càritas Andorrana va invertir un total de 412.836,70 euros en els diferents programes que desenvolupa al país, una dotació destinada a donar resposta a les necessitats de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.