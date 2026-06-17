La participació en els comicis de la CASS tanca amb un 5,93% del cens i supera els registres del 2018 i del 2022

Les eleccions per renovar el Consell d’Administració de la CASS han tancat aquest dimecres amb una participació del 5,93% del cens electoral, una xifra que supera el mínim històric registrat als comicis del 2018 (5%) i també el percentatge assolit en les eleccions del 2022, el qual es va situar al voltant del 3%. Segons les dades definitives facilitades al tancament de les urnes, un total de 5.296 persones han exercit el seu dret a vot sobre un cens format per 89.325 electors. La dada inclou tant els vots emesos durant la jornada com els dipositats anticipadament mitjançant el sistema de vot per dipòsit habilitat als comuns i a la mateixa CASS.
Durant bona part de la jornada, la participació ja apuntava a una millora dels registres dels darrers comicis. A les 14.00 hores, la CASS havia registrat 4.487 vots emesos, equivalents al 5,02% del cens electoral. En el tram final de la jornada s’han sumat 809 sufragis més, fet que ha permès elevar la participació fins al 5,93%. Val a dir que, per col·legis electorals, el percentatge de participació més elevat ha correspost al de les persones pensionistes, amb 1.580 votants, el que representa un 7,69% dels 20.548 electors censats. A les 14.00 hores, aquest mateix col·lectiu ja liderava la participació amb 1.449 sufragis, equivalents al 7,05% del cens.
Molt a prop s’han situat les persones empresàries i les que realitzen una activitat per compte propi, les quals han registrat 1.669 vots, equivalents al 7,68% dels 21.722 electors censats. En el recompte provisional de migdia, aquest col·lectiu acumulava 1.424 sufragis i una participació del 6,56%. Pel que fa a les persones assalariades i assimilades, el més nombrós amb 47.055 electors, ha tornat a registrar la participació més baixa. Al tancament de les urnes havia emès 2.047 vots, el que representa un 4,35% del cens. A les 14.00 hores, la xifra era de 1.614 sufragis i una participació del 3,43%.
Malgrat la millora respecte als darrers comicis, cal destacar que l’abstenció continua sent majoritària. Del total de persones amb dret a vot, 84.029 no han participat en el procés electoral, fet que situa l’abstenció en el 94,07%. Per col·lectius, aquesta s’ha situat en el 92,31% entre les persones pensionistes, el 92,32% entre empresaris i treballadors per compte propi, i el 95,65% entre les persones assalariades i assimilades.