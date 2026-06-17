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  • Un parell de padrins dipositant el seu vot a l'urna. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Renovació del Consell d’Administració

La participació en els comicis de la CASS tanca amb un 5,93% del cens i supera els registres del 2018 i del 2022

Un total de 5.296 persones han exercit el seu dret a vot en les eleccions, amb els pensionistes liderant la participació percentual amb un 7,69%

Les eleccions per renovar el Consell d’Administració de la CASS han tancat aquest dimecres amb una participació del 5,93% del cens electoral, una xifra que supera el mínim històric registrat als comicis del 2018 (5%) i també el percentatge assolit en les eleccions del 2022, el qual es va situar al voltant del 3%. Segons les dades definitives facilitades al tancament de les urnes, un total de 5.296 persones han exercit el seu dret a vot sobre un cens format per 89.325 electors. La dada inclou tant els vots emesos durant la jornada com els dipositats anticipadament mitjançant el sistema de vot per dipòsit habilitat als comuns i a la mateixa CASS.

El president del Fons de Reserva de Jubilació, Jordi Cinca. | Marvin Arquíñigo

Durant bona part de la jornada, la participació ja apuntava a una millora dels registres dels darrers comicis. A les 14.00 hores, la CASS havia registrat 4.487 vots emesos, equivalents al 5,02% del cens electoral. En el tram final de la jornada s’han sumat 809 sufragis més, fet que ha permès elevar la participació fins al 5,93%. Val a dir que, per col·legis electorals, el percentatge de participació més elevat ha correspost al de les persones pensionistes, amb 1.580 votants, el que representa un 7,69% dels 20.548 electors censats. A les 14.00 hores, aquest mateix col·lectiu ja liderava la participació amb 1.449 sufragis, equivalents al 7,05% del cens.

Una de les votants d’aquest dimecres. | Marvin Arquíñigo

Molt a prop s’han situat les persones empresàries i les que realitzen una activitat per compte propi, les quals han registrat 1.669 vots, equivalents al 7,68% dels 21.722 electors censats. En el recompte provisional de migdia, aquest col·lectiu acumulava 1.424 sufragis i una participació del 6,56%. Pel que fa a les persones assalariades i assimilades, el més nombrós amb 47.055 electors, ha tornat a registrar la participació més baixa. Al tancament de les urnes havia emès 2.047 vots, el que representa un 4,35% del cens. A les 14.00 hores, la xifra era de 1.614 sufragis i una participació del 3,43%.

Malgrat la millora respecte als darrers comicis, cal destacar que l’abstenció continua sent majoritària. Del total de persones amb dret a vot, 84.029 no han participat en el procés electoral, fet que situa l’abstenció en el 94,07%. Per col·lectius, aquesta s’ha situat en el 92,31% entre les persones pensionistes, el 92,32% entre empresaris i treballadors per compte propi, i el 95,65% entre les persones assalariades i assimilades.

El personal de la CASS ajudant als electors. | Marvin Arquíñigo
El representant del col·lectiu d’assalariats, Salustià Chato. | Marvin Arquíñigo
L’urna amb els vots emesos. | Marvin Arquíñigo
Més persones votant. | Marvin Arquíñigo
Més persones votant. | Marvin Arquíñigo
Un dels espais habilitats per votar. | Marvin Arquíñigo
Més persones votant. | Marvin Arquíñigo
Una persona dirigint-se a votar. | Marvin Arquíñigo
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