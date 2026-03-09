Canillo presenta la fase 1 de l’estratègia turística: “Passa per buscar atractius que siguin motors durant tot l’any”

L’auditori Palau de Gel de Canillo ha acollit aquesta tarda la presentació de la primera fase de l’estratègia turística de la parròquia, que té l’horitzó l’any 2035. La seva visió és ser llavors la destinació de muntanya més completa dels Pirineus, convertint-se en una referent en turisme sostenible i familiar, i la fita d’aconseguir-ho, segons han esmentat, passa per set línies estratègiques. “És un full de ruta molt definit, amb un turisme familiar, de muntanya i integrat al territori que pensem que és molt interessant perquè sobrepassi inclús l’actual mandat”, ha destacat el cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, tot assenyalant que un dels reptes “passa per buscar atractius que siguin motors durant tot l’any”.
En aquest sentit, s’han presentat 25 activitats turístiques dividides en 10 icòniques, nou complementàries a la natura i sis relacionades amb la cultura i el patrimoni. Alguns dels primers casos són, per exemple, un nou Mirador del Roc del Quer, amb el qual la corporació està iniciant un concurs nacional d’idees per a la redacció del projecte d’ampliació i embelliment; el Tomb a la parròquia en BTT o e-Bike, o convertir el Canillo Escènic Arts en un referent a nivell europeu.
Amb tot, Alcobé ha reconegut que hi ha manca de promoció turística a la parròquia més enllà de les propostes que fa el comú, el Palau de Gel i ENSISA, i que un dels objectius d’aquesta iniciativa amb visió de futur és que s’hi integrin els privats. “Sovint el públic i el privat interaccionen molt poc”, ha indicat, apuntant que la voluntat és que s’uneixin per “crear sinergies i un interlocutor molt més actiu i amb molta més connexió amb la potencial població turística que tenim”.
Associació turística
Precisament en aquest darrer sentit, l’excònsol i actual representant de Grup JAT SL, Francesc Camp, ha mencionat que, a proposta del Comú de Canillo, s’està treballant en una “petita patronal” que podrà actuar com a gremi envers el turisme de la parròquia. El nom encara no està definit, però Camp ha deixat clar que hi podran implicar-se diferents agents de la parròquia, com el sector hoteler, el d’allotjaments turístics, del comerç, d’activitats d’oci… “Es tracta que, dins del procés de definició d’una activitat turística i després de la decisió de tirar-la endavant, es pugui implicar el sector privat”, ha citat. També, “evidentment”, perquè una part del finançament pugui venir d’aquest vessant privat.