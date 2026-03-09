Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La presentació de la fase 1 de l'estratègia turística de la parròquia de Canillo. | El Periòdic / E.H.M.
Pol Forcada Quevedo
Turisme

Canillo presenta la fase 1 de l’estratègia turística: “Passa per buscar atractius que siguin motors durant tot l’any”

A proposta de la corporació, s'està treballant en una "petita patronal" que podrà actuar com a gremi envers el turisme de la parròquia

L’auditori Palau de Gel de Canillo ha acollit aquesta tarda la presentació de la primera fase de l’estratègia turística de la parròquia, que té l’horitzó l’any 2035. La seva visió és ser llavors la destinació de muntanya més completa dels Pirineus, convertint-se en una referent en turisme sostenible i familiar, i la fita d’aconseguir-ho, segons han esmentat, passa per set línies estratègiques. “És un full de ruta molt definit, amb un turisme familiar, de muntanya i integrat al territori que pensem que és molt interessant perquè sobrepassi inclús l’actual mandat”, ha destacat el cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, tot assenyalant que un dels reptes “passa per buscar atractius que siguin motors durant tot l’any”.

En aquest sentit, s’han presentat 25 activitats turístiques dividides en 10 icòniques, nou complementàries a la natura i sis relacionades amb la cultura i el patrimoni. Alguns dels primers casos són, per exemple, un nou Mirador del Roc del Quer, amb el qual la corporació està iniciant un concurs nacional d’idees per a la redacció del projecte d’ampliació i embelliment; el Tomb a la parròquia en BTT o e-Bike, o convertir el Canillo Escènic Arts en un referent a nivell europeu.

Amb tot, Alcobé ha reconegut que hi ha manca de promoció turística a la parròquia més enllà de les propostes que fa el comú, el Palau de Gel i ENSISA, i que un dels objectius d’aquesta iniciativa amb visió de futur és que s’hi integrin els privats. “Sovint el públic i el privat interaccionen molt poc”, ha indicat, apuntant que la voluntat és que s’uneixin per “crear sinergies i un interlocutor molt més actiu i amb molta més connexió amb la potencial població turística que tenim”.

Associació turística

Precisament en aquest darrer sentit, l’excònsol i actual representant de Grup JAT SL, Francesc Camp, ha mencionat que, a proposta del Comú de Canillo, s’està treballant en una “petita patronal” que podrà actuar com a gremi envers el turisme de la parròquia. El nom encara no està definit, però Camp ha deixat clar que hi podran implicar-se diferents agents de la parròquia, com el sector hoteler, el d’allotjaments turístics, del comerç, d’activitats d’oci… “Es tracta que, dins del procés de definició d’una activitat turística i després de la decisió de tirar-la endavant, es pugui implicar el sector privat”, ha citat. També, “evidentment”, perquè una part del finançament pugui venir d’aquest vessant privat.

Comparteix
Notícies relacionades
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Comencen les obres del passeig del riu, en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet
Obertes les inscripcions per la Fira de Sant Jordi la qual torna a la plaça del Poble després de la remodelació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Mas sobre els futurs talls a l’RN20: “Hem de trobar la manera que puguin treballar afectant el menys possible”
  • Societat
L’RN20 recupera el trànsit després de setmanes tallada per l’esllavissada entre l’Ospitalet i Ax-les-Thermes
  • Societat, Successos
Denuncien que menors han estat afegits a grups de WhatsApp en què es difonen imatges pornogràfiques
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
  • Parròquies
Comencen les obres del passeig del riu, en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet
  • Parròquies, Societat
Alguns comerciants del Pas de la Casa asseguren que, tot i la reobertura de l’RN20, el comerç continua “mort”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu