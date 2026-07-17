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  • Agents de circulació. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Prova pilot

Canillo posarà a prova les càmeres corporals dels agents de circulació durant les festes majors d’aquest estiu

La iniciativa servirà per avaluar el funcionament dels dispositius abans de decidir-ne una possible implantació definitiva per a la resta de l'any

El Comú de Canillo posarà en marxa aquest cap de setmana, coincidint amb la Festa Major, una prova pilot perquè els agents de circulació utilitzin dispositius mòbils de videovigilància durant les seves actuacions. La iniciativa s’estendrà a la resta de les festes majors de la parròquia al llarg de l’estiu amb l’objectiu d’avaluar el funcionament d’aquesta eina en situacions amb una elevada afluència de persones. Així, la prova servirà per valorar l’eficàcia dels dispositius en un context amb una major intensitat de les tasques de regulació del trànsit i de suport a la seguretat abans de decidir si el sistema s’implanta de manera definitiva. El comú assenyala que la iniciativa busca «reforçar la seguretat, la transparència i les garanties en les actuacions a la via pública».

Cal destacar que la posada en marxa d’aquesta experiència és conseqüència del nou Reglament de regulació de l’ús de dispositius mòbils de videovigilància per als agents de circulació, aprovat pel Consell de Comú i publicat posteriorment al BOPA. Segons la corporació, la normativa representa «un pas endavant en la modernització dels serveis comunals i en la protecció tant dels agents de circulació com de la ciutadania». Tanmateix, el reglament determina que l’enregistrament d’imatges haurà de tenir un caràcter «proporcional i excepcional» i respectar en tot moment els drets fonamentals de les persones.

Pel que fa a la protecció de dades, la normativa fixa protocols per garantir la confidencialitat de la informació enregistrada. La ciutadania podrà exercir els drets d’accés i, si escau, de supressió de les imatges, mentre que les gravacions només es conservaran durant el temps imprescindible per complir la finalitat per a la qual hagin estat captades. Una vegada deixin de ser necessàries, seran eliminades mitjançant els procediments previstos pel reglament.

Els agents de circulació massanencs, els primers del país a portar càmeres de videovigilància abans de finals d’any

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