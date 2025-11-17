Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Consell de Comú ha validat aquest dijous el text que obre la porta a incorporar els dispositius abans de tancar l’any. | Comú de la Massana
Arnau Ojeda Garcia
Pioners en seguretat viària

Els agents de circulació massanencs, els primers del país a portar càmeres de videovigilància abans de finals d’any

El comú ja disposa dels dispositius i, en principi, només falta l’aprovació definitiva del protocol i la formació dels agents per poder-les desplegar

La Massana es converteix en la primera parròquia del país que aprova el reglament que regularà l’ús de les càmeres de videovigilància als agents de circulació. El Consell de Comú ha validat aquest dilluns el text que obre la porta a incorporar els dispositius abans de tancar l’any, tot i que encara cal acabar de tancar el protocol intern i crear la comissió de control.

El cònsol menor, Roger Fité, ha defensat que la introducció d’aquest sistema “respon a una necessitat real de millorar la qualitat del servei i l’eficiència de les intervencions”. Segons ha explicat, el comú ja disposa de les càmeres i només falta la formació dels agents i l’aprovació definitiva del protocol per poder-les desplegar.

Pel que fa a les situacions en les quals es començarà a gravar, el cònsol menor ha detallat que les càmeres s’activaran segons marqui el protocol i que els agents les portaran tant en serveis diürns com nocturns. “Tots haurem d’assumir que estem gravats”, ha comentat, convençut que el nou sistema ajudarà a moderar comportaments i a dissipar dubtes recurrents sobre la manera d’actuar dels professionals del cos. “Ni l’agent és dolent ni el ciutadà és dolent. Sovint són moments de calentó, i això ens donarà seguretat a tots».

“Ni l’agent és dolent ni el ciutadà és dolent. Sovint són moments de calentó, i això ens donarà seguretat a tots” – Roger Fité

Fité ha assenyalat que els dispositius han de servir per reforçar la protecció tant dels agents com dels ciutadans, evitant conflictes i malentesos en situacions de tensió a la via pública. “Serà una eina útil per tothom”, ha afirmat, destacant que les càmeres aportaran traçabilitat en accidents, infraccions i incidents, i permetran revisar actuacions en clau formativa i de qualitat operativa.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Grandvalira adverteix que la manca de temporers per l’Entry/Exit pot impedir obrir alguns serveis aquesta temporada
Sansa garanteix els pagaments de les pensions als funcionaris i assegura que «els diners no estan retinguts»
La Massana aprova el POUP eliminant la possibilitat de construir deu habitatges en parcel·les de 2.500 metres quadrats

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
El més destacat
  • Empresa, Política
Grandvalira adverteix que la manca de temporers per l’Entry/Exit pot impedir obrir alguns serveis aquesta temporada
  • Parròquies, Política
Sansa garanteix els pagaments de les pensions als funcionaris i assegura que «els diners no estan retinguts»
  • Parròquies, Política
La Massana aprova el POUP eliminant la possibilitat de construir deu habitatges en parcel·les de 2.500 metres quadrats
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu