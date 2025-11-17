Els agents de circulació massanencs, els primers del país a portar càmeres de videovigilància abans de finals d’any

La Massana es converteix en la primera parròquia del país que aprova el reglament que regularà l’ús de les càmeres de videovigilància als agents de circulació. El Consell de Comú ha validat aquest dilluns el text que obre la porta a incorporar els dispositius abans de tancar l’any, tot i que encara cal acabar de tancar el protocol intern i crear la comissió de control.
El cònsol menor, Roger Fité, ha defensat que la introducció d’aquest sistema “respon a una necessitat real de millorar la qualitat del servei i l’eficiència de les intervencions”. Segons ha explicat, el comú ja disposa de les càmeres i només falta la formació dels agents i l’aprovació definitiva del protocol per poder-les desplegar.
Pel que fa a les situacions en les quals es començarà a gravar, el cònsol menor ha detallat que les càmeres s’activaran segons marqui el protocol i que els agents les portaran tant en serveis diürns com nocturns. “Tots haurem d’assumir que estem gravats”, ha comentat, convençut que el nou sistema ajudarà a moderar comportaments i a dissipar dubtes recurrents sobre la manera d’actuar dels professionals del cos. “Ni l’agent és dolent ni el ciutadà és dolent. Sovint són moments de calentó, i això ens donarà seguretat a tots».
Fité ha assenyalat que els dispositius han de servir per reforçar la protecció tant dels agents com dels ciutadans, evitant conflictes i malentesos en situacions de tensió a la via pública. “Serà una eina útil per tothom”, ha afirmat, destacant que les càmeres aportaran traçabilitat en accidents, infraccions i incidents, i permetran revisar actuacions en clau formativa i de qualitat operativa.