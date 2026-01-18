Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Repartiment de la Vianda de Sant Antoni a Canillo, amb els voluntaris servint les racions en un ambient festiu i amb una gran afluència de públic a la plaça del Telecabina. | El Periòdic / E.H.M.
Elena Hernández Molina
Tradicions

Canillo celebra Sant Antoni amb el repartiment de la Vianda i dona inici a les jornades gastronòmiques

La parròquia reparteix prop d’un miler de racions de la vianda en una jornada marcada pel bon temps i una gran afluència de públic

La jornada ha començat de bon matí amb la preparació de les fogaines per poder elaborar la vianda. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha explicat que “avui s’ha matinat força per poder fer fogar les fogaines” i ha avançat que enguany s’han previst “entre mil i mil dues-centes racions”. Tot i això, ha detallat que habitualment se situen “entre 800 i 900” i que finalment “farem unes mil racions aquest any”, en una jornada que ha qualificat de “maca” gràcies al bon temps, la música i la presència dels encants.

Els Encants de Sant Antoni han tornat a tenir un paper destacat en la celebració, amb una bona acollida per part del públic i una finalitat solidària destinada a entitats socials de la parròquia. Segons ha indicat Alcobé, a Canillo aquesta tradició s’ha mantingut viva amb sortejos i subhastes, que s’han dut a terme durant del repartiment de la vianda, reforçant el caràcter popular de la festa.

“La gran afluència de gent demostra l’estima per aquesta festa i reforça la voluntat de continuar preservant les tradicions que defineixen Canillo” – Jordi Alcobé

Després dels encants, s’ha celebrat la benedicció dels animals i tot seguit s’ha iniciat el repartiment de la vianda, amenitzat per Canillo’s Band Tocant, que ha contribuït a crear un ambient festiu i familiar. La Vianda de Sant Antoni està declarada festa d’interès cultural d’Andorra com a patrimoni cultural immaterial, i la seva celebració es remunta a l’any 1979, quan es va organitzar per primera vegada a la plaça Montaup gràcies a l’impuls de Pere Torres, de cal Toni del Forn, i Antoni Torres, de cal Roc.

Des del departament de Cultura i Tradicions del Comú s’ha fet una valoració molt positiva de la jornada, tant per l’alta participació com per la bona resposta a les activitats programades. El cònsol major ha volgut agrair la implicació de totes les persones i entitats que fan possible la festa i ha destacat “la tasca imprescindible dels col·laboradors” i, especialment, “dels padrins i padrines que elaboren la vianda any rere any”. Alcobé també ha posat en relleu que “la gran afluència de gent demostra l’estima per aquesta festa” i ha subratllat la voluntat de continuar preservant les tradicions que defineixen Canillo.

La celebració de Sant Antoni ha donat, a més, el tret de sortida a les primeres jornades gastronòmiques de la Vianda, que començaran aquest dilluns i s’allargaran fins al 25 de gener. Diversos establiments de la parròquia i del país oferiran versions pròpies d’aquest plat tradicional en una iniciativa impulsada per la conselleria de Promoció Turística i Comercial del Comú de Canillo.

Vista general de la plaça del Telecabina, amb una gran afluència de públic durant el repartiment de la vianda, en un entorn marcat pel paisatge hivernal i el caràcter festiu de la celebració. | Comú de Canillo
Moment de la subhasta dels Encants de Sant Antoni a Canillo, amb diversos lots exposats davant del públic durant l’acte solidari. | Comú de Canillo
Preparació de la Vianda de Sant Antoni, amb els cuiners remenant el brou a les fogaines instal·lades a l’exterior, en una feina que s’ha iniciat de matinada. | Comú de Canillo
