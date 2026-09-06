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  • Canillo celebra el Dia de Meritxell amb un 50% de descompte en el Pont Tibetà. | Comú de Canillo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Festivitat

Canillo celebra el dia de Meritxell amb una promoció especial que suposa un 50% de descompte en el Pont Tibetà

La promoció, exclusiva per als residents al país, permetrà gaudir d’un dels principals atractius turístics de la parròquia a un preu especial

Canillo es prepara per celebrar el dia de Meritxell amb una promoció especial adreçada als residents del Principat. Així, durant la jornada, les entrades al Pont Tibetà de Canillo tindran un 50% de descompte, «una iniciativa pensada per facilitar que tant els residents com les seves famílies puguin descobrir o tornar a gaudir d’un dels grans atractius de la parròquia», han citat des de la corporació canillenca.

La promoció serà exclusiva per als residents d’Andorra i les entrades amb el descompte es podran adquirir a l’Oficina de Turisme de Canillo, presentant la documentació acreditativa corresponent. Segons la directora dels Serveis Turístics de la parròquia, Sira Puig, «la iniciativa s’emmarca en l’acció estratègica de promoure els indrets emblemàtics de Canillo entre el públic resident i reforçar el vincle amb els diferents recursos turístics de la parròquia, especialment en dates destacades com és el dia de Meritxell».

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