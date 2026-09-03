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  • El mirador solar. | Grandvalira Resorts
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Festivitat

El Funicamp i el mirador solar de Tristaina obriran portes gratuïtament coincidint amb el dia de Meritxell

Els usuaris d’Ordino Arcalís hauran de reservar taula en un restaurant de la parròquia per obtenir els forfets i accedir després als remuntadors

Ordino Arcalís i Grandvalira se sumen un any més a la celebració del dia de Meritxell amb una jornada que permetrà gaudir de manera gratuïta de dos dels atractius de muntanya d’Andorra: el mirador solar de Tristaina, a Ordino Arcalís, i el Funicamp, al sector Encamp de Grandvalira. 

En el cas d’Ordino Arcalís, la iniciativa arriba enguany a la cinquena edició i manté el mateix funcionament que els darrers anys. Així, les persones que tinguin reserva per fer un àpat en algun establiment de la parròquia d’Ordino el pròxim dimarts podran accedir gratuïtament al telecabina de Tristaina i al telecadira de Creussans per arribar fins al mirador solar de Tristaina, segons informen des de Grandvalira.

Els horaris del telecabina seran de 08.30 a 17.00 hores i el telecadira de 08.45 a 16.40 hores

Una vegada feta la reserva, serà el mateix establiment qui informarà l’estació del nom i del nombre de persones, i els visitants hauran de recollir les invitacions a les taquilles de l’Hortell. Els horaris del telecabina seran de 08.30 a 17.00 hores i el telecadira de 08.45 a 16.40 hores. Caldrà, però, presentar-se abans de les 15.00 hores a les taquilles per recollir les invitacions, ja que l’última pujada prevista serà a les 15.30 hores.

Pel que fa al Funicamp, els visitants podran accedir-hi de manera gratuïta novament durant tot el dia de Meritxell, que serà l’última jornada en què el giny d’Encamp estigui operatiu aquest estiu. La resta d’activitats de Grandvalira continuaran operatives fins al 13 de setembre, tret del Golf de Soldeu, el qual seguirà operatiu fins al 27 de setembre, mentre que el Bike Park de Pal Arinsal continuarà obrint els caps de setmana fins al 12 d’octubre. Els accessos al mirador solar de Tristaina a Ordino Arcalís es mantindran en funcionament fins a l’1 de novembre.

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