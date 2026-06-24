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El Periòdic d'Andorra
Nova oferta turística a Canillo

Canillo agrupa els seus principals atractius en nous paquets experiencials per potenciar un turisme més complet

La directora del Palau de Gel, Sira Puig, defensa una oferta que permet «viure una experiència completa que combina natura, cultura i aventura»

Canillo vol que els visitants descobreixin la parròquia més enllà dels seus atractius més coneguts. Amb aquesta voluntat, els serveis turístics han creat una nova línia de paquets que integren diferents activitats i equipaments en una mateixa proposta amb l’objectiu de fomentar estades més completes i diversificar l’experiència turística.

La iniciativa, la qual es començarà a comercialitzar aquest cap de setmana sota el nom de ‘Descobreix Valls de Canillo’, reuneix recursos de naturalesa molt diversa. Els itineraris combinen espais de referència com el Pont Tibetà o el Mirador del Roc del Quer amb activitats vinculades al patrimoni, la mobilitat turística i l’oci a l’aire lliure.

«Volem facilitar que els visitants puguin gaudir de tot el que ofereix la parròquia d’una manera còmoda i atractiva» – Sira Puig

La directora del Palau de Gel i dels Serveis Turístics de Canillo, Sira Puig, ha destacat que el projecte neix amb la voluntat de facilitar l’accés a l’oferta existent i de donar visibilitat a la diversitat d’experiències que concentra la parròquia. «Volem facilitar que els visitants puguin gaudir de tot el que ofereix la parròquia d’una manera còmoda i atractiva», ha destacat Puig.

En aquest sentit, també ha apuntat que «no es tracta només de visitar els nostres espais més emblemàtics, sinó de viure una experiència completa que combina natura, cultura, aventura«. Així mateix, Puig ha recordat que aquesta iniciativa també neix per fer que el turista descobreixi «el nostre comerç i producte local», ha afirmat.

Entre els recursos inclosos en els diferents paquets hi figuren el Museu de la Moto, l’Espai Galobardes o el Big Jump d’El Tarter

Entre els recursos inclosos en els diferents paquets hi figuren el Museu de la Moto, l’Espai Galobardes, els telecabines de Canillo i Soldeu, el Big Jump d’El Tarter i el bus turístic, a més dels principals reclams paisatgístics de la parròquia. Una altra de les característiques de la proposta és la connexió amb el comerç local, ja que alguns paquets incorporen un val de descompte per consumir a Cal Federico, una fórmula amb què es pretén incentivar la compra de productes de proximitat i generar retorn econòmic al teixit comercial de la parròquia.

La flexibilitat en l’ús de les activitats és un altre dels aspectes destacats. Els visitants podran distribuir bona part de les experiències al llarg de diversos dies, fet que permet adaptar la visita als seus interessos i ritme d’estada. Els preus oscil·len entre els 10 i els 69 euros, amb avantatges específics per al públic infantil.

L’International Foodie Fest reuneix 5.000 visitants a Canillo i ven més de 12.000 tapes en la seva segona edició

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