L’International Foodie Fest reuneix 5.000 visitants a Canillo i ven més de 12.000 tapes en la seva segona edició

L’International Foodie Fest ha tancat aquest diumenge la seva segona edició amb un balanç de 5.000 visitants i 12.800 tapes venudes, unes xifres que superen àmpliament les registrades en la primera edició i que consoliden el certamen com una de les principals propostes gastronòmiques de l’inici de l’estiu al Principat.
L’esdeveniment, celebrat a l’antic Càmping Pla de Canillo, ha experimentat un increment del 43% en el nombre de visitants respecte als 3.500 de l’any passat. Pel que fa al consum, les 12.800 tapes servides representen un augment del 60% en comparació amb les 8.000 comercialitzades durant la primera edició.
L’afluència de públic s’ha repartit al llarg dels tres dies de festival, amb prop de 1.300 visitants divendres, 2.500 dissabte i 1.200 diumenge, unes dades que, segons l’organització, evidencien l’interès creixent per aquesta proposta gastronòmica i cultural. Durant el cap de setmana, els assistents han pogut degustar elaboracions de 18 restauradors representants de 18 països diferents. Del total de tapes venudes, el 80% han estat salades i el 20% dolces.
L’edició d’enguany també ha incorporat diverses novetats per millorar l’experiència dels visitants. Entre aquestes destaca la desaparició del sistema de tokens en favor de la venda directa als estands, una mesura que ha permès agilitzar el servei. També s’han ampliat les zones de descans, s’han instal·lat nous punts d’aigua i s’ha estrenat un passaport gastronòmic per incentivar el recorregut pels diferents espais del festival.
Divuit restauradors de divuit països han convertit Canillo en un punt de trobada de cultures gastronòmiques
A més de l’oferta culinària, la programació ha inclòs concerts en directe, activitats familiars, inflables, tallers i degustacions. Una de les novetats més ben valorades ha estat el Coffee Corner, dedicat als cafès d’especialitat i a les infusions de diferents procedències.
El conseller de Promoció Turística i Comercial del comú de Canillo, Àlex Kinchella, ha qualificat el resultat de la segona edició com «un èxit espectacular» i ha destacat tant l’afluència de públic com la participació en les activitats organitzades. Segons ha afirmat, «hem viscut tres dies amb un ambient extraordinari» que confirmen la consolidació del festival dins del calendari estiuenc.
Per la seva banda, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha posat en relleu el caràcter familiar de la cita i la resposta dels assistents. Segons ha manifestat, l’objectiu de crear un espai de trobada al voltant de la gastronomia, la cultura i l’oci «s’ha aconseguit amb escreix».
Les xifres assolides en aquesta segona edició reforcen la voluntat dels organitzadors de continuar impulsant una proposta que combina gastronomia internacional, música, cultura i activitats per a tots els públics, i que es consolida com una de les cites destacades de l’estiu a Canillo.