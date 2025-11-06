Andorra, cridada a ser un referent en la defensa de la dignitat humana i en la lluita contra el tràfic d’éssers humans

“El fonament de tot el nostre sistema i el principi que dona sentit a les nostres lleis i legitima les nostres institucions és la dignitat humana, un valor absolut i innegociable que no admet graus, perquè cap persona és més digna que una altra”. Amb aquestes paraules, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha donat el tret de sortida al seminari ‘Tràfic d’éssers humans’ que té lloc al Centre de Congressos, convidant a fer del Principat un referent no només per l’absència de casos, “sinó per la fermesa del seu compromís en la defensa de la dignitat de totes les persones, vinguin d’on vinguin”.
Durant l’obertura de la jornada, enfocada a implicar les empreses en la detecció i prevenció d’explotacions, informar la ciutadania sobre els riscos i les conseqüències d’aquest delicte i impulsar la cooperació amb les entitats socials per garantir una resposta eficaç i coordinada a les víctimes, Cañada ha deixat clar que “la nostra responsabilitat no comença quan es detecta una víctima dins les nostres fronteres, sinó que existeix des del moment en què formen part d’una comunitat global i d’un teixit econòmic interconnectat“. “Quan això passa [tràfic d’éssers humans], sigui on sigui, no només es destrueix una vida, sinó que s’esvaeix la humanitat que tots compartim”, ha incidit.
“Podem realment presumir d’un estat de dret si en algun racó de la nostra societat hi ha persones que treballen en condicions de servitud? No” – Xavier Cañada
En el seu discurs, el Raonador del Ciutadà ha recordat que bona part de la riquesa d’Andorra “de les darreres dècades” s’ha fonamentat en un model de turisme massiu que “per moments ha col·lapsat el país”, la qual cosa ha provocat també que “ens hagi calgut contractar moltes persones estrangeres”. Ha fet palès que l’any 2024 fins a 9,6 milions de persones van visitar el Principat, i per a poder atendre-les, el país es va “situar al podi” dels que tenen un major percentatge d’immigrants, amb un 58%.
Apuntant que “ens agrada definir-nos com un estat de dret, democràtic i social”, ha convidat a una reflexió: “Podem realment presumir d’això si en algun racó de la nostra societat hi ha persones que treballen en condicions de servitud?”. La resposta, contundent, ha estat que “no”. “No pot haver veritable estat de dret mentre una sola persona pateixi aquesta injustícia”, ha asserit, comentant que la qualitat moral d’una societat es mesura no pels privilegis “de la seva minoria més afavorida”, sinó pel tracte que dona als més vulnerables.
“Som nosaltres qui hem d’alçar la veu per a aquells a qui han imposat el silenci […] Podem comprometre’ns a no ser còmplices” – Xavier Cañada
En darrer lloc, Cañada ha assenyalat que el tràfic amb finalitats d’explotació laboral “ens enfronta a una veritat incòmoda”, ja que “el consentiment no és lliure quan es dona sota l’ombra de la misèria, la desesperació o l’engany”. Per aquest motiu, “tota la societat ha d’estar interpel·lada, des de l’empresari que ha de vetllar pels seus treballadors o per la seva cadena de subministrament fins al ciutadà de carrer, des de la Policia que ha d’investigar fins als professionals sanitaris”. “Som nosaltres qui hem d’alçar la veu per a aquells a qui han imposat el silenci”, ha afegit, remarcant que el seminari és un punt d’inflexió, “l’inici d’un camí que hem de recórrer plegats perquè no podem canviar-ho tot en un dia, però podem comprometre’ns a no ser còmplices”.