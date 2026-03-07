Campus esportiu i tallers juvenils, les propostes del Comú d’Escaldes-Engordany per dinamitzar la Pasqua

Els departaments d’Esports i Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany han preparat una nova programació per a les vacances de Pasqua amb l’objectiu d’oferir alternatives d’oci actiu a infants i joves. La iniciativa vol fomentar l’activitat física, la creativitat i la convivència durant el període de vacances escolars amb propostes adreçades a participants d’entre 6 i 17 anys.
D’una banda, s’ha organitzat el Campus d’Esports, destinat a infants de 6 a 14 anys. El programa inclourà activitats esportives i jocs diversos per mantenir els participants actius durant els dies de vacances. Les inscripcions es podran formalitzar entre el 9 i el 25 de març, tant presencialment al secretariat d’Esports del Prat del Roure com a través d’internet, amb el termini obert fins a les 17 hores del mateix dia 25. Pel que fa al servei de menjador, el comú oferirà un menú únic per als usuaris quan aquest estigui disponible, que es comunicarà prèviament a les famílies. Només s’hi faran adaptacions en casos d’al·lèrgies o intoleràncies acreditades amb certificat mèdic. Les famílies que ho prefereixin també podran portar el dinar dels seus fills a l’inici del servei, tot i que en aquest cas l’organització no assumirà responsabilitats en cas d’incidències amb aquests àpats.
Paral·lelament, l’Espai Jovent impulsa el programa Jovent en Acció, adreçat a joves de 12 a 17 anys del Principat, que es desenvoluparà del 30 de març al 10 d’abril del 2026. El calendari inclou diverses activitats de lleure i formació com tallers de grafiti, cuina i dansa urbana, sessions de minijocs i diferents sortides. Entre les propostes destacades hi ha una visita a RTVA, una gimcana a Llac d’Engolasters i una sortida a la hípica. Les activitats es faran tant a l’Espai Jovent com en diferents instal·lacions i espais exteriors del país. Les inscripcions es podran tramitar del 16 al 27 de març a través del formulari disponible al web comunal. Segons l’ordenació de preus públics del 2026, la majoria de tallers tindran un cost de 5,50 euros, mentre que la sortida a la hípica tindrà un preu de 22 euros.