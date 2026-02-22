La Biblioteca d’Escaldes-Engordany gairebé duplica la participació d’adults en activitats culturals durant l’any 2025

La Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany ha tancat el 2025 amb unes xifres molt positives, especialment pel que fa a la participació d’adults en les activitats culturals programades. Al llarg de l’any, 856 persones han pres part en actes, xerrades i presentacions, gairebé el doble que el 2024, quan se’n van registrar 442, un increment del 93,7%.
Aquest augment s’explica, en bona part, per la diversificació de la programació i per la col·laboració amb el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i l’Espai Caldes. Aquests equipaments han impulsat xerrades complementàries vinculades a les exposicions celebrades als seus espais, fet que ha enriquit l’oferta cultural i ha fomentat el diàleg entre disciplines.
El 2025 també ha estat un any de consolidació pel que fa a l’ús de les sales. En total, 15.001 usuaris han fet ús dels espais de lectura i estudi de la biblioteca. D’aquesta xifra, 10.177 corresponen a l’Espai Adults i 4.824 a l’Espai Petits Lectors, destinat al públic infantil.
Els espais de lectura i estudi registren 15.001 usuaris i consoliden la biblioteca com a referent acadèmic al país
En comparació amb el 2024, l’Espai Adults registra un lleuger increment respecte als 10.082 usuaris de l’any anterior, consolidant la tendència positiva dels darrers exercicis. La biblioteca es referma com un espai plenament arrelat per a l’estudi i el treball acadèmic, especialment entre adolescents i estudiants universitaris.
Pel que fa a l’Espai Petits Lectors, tot i que el 2024 es va assolir una xifra lleugerament superior (5.222 infants), el 2025 manté un nivell d’ús elevat i estable.
El volum de préstecs de llibres es manté estable tant en l’àmbit adult com en l’infantil, fet que consolida la fidelització dels usuaris. El català continua sent l’idioma més sol·licitat, seguit del castellà i, en menor mesura, del francès, una tendència que es repeteix als dos espais.