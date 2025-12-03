Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El fins ara director de Naturland, Xabier Ajona. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Canvi en la direcció

Canvi de rumb a Naturland amb la sortida de Xabier Ajona i el relleu de Miquel Llanas en la direcció del parc

Camprabassa destaca la “contribució decisiva” d’Ajona en la consolidació del model i posa el futur del projecte en mans de l’actual director financer

Camprabassa S.A. ha celebrat aquest dimecres un Consell d’Administració extraordinari en què s’han tractat diversos aspectes vinculats al futur de Naturland i a la seva direcció. Durant la reunió, Xabier Ajona ha comunicat la seva decisió de marxar del país i, en conseqüència, de deixar el càrrec de director del parc per “motius estrictament personals i familiars”. Cal recordar que Ajona ocupava la direcció des del juny del 2020.

Segons ha informat la societat gestora, durant aquests més de cinc anys Ajona ha liderat “un procés profund de transformació” que ha permès situar Naturland “en una posició més sòlida, coherent i competitiva”. En aquest sentit, ha destacat que el fins ara director marxa “satisfet per la feina feta i pels avenços aconseguits” i ha traslladat el seu agraïment a l’equip del parc, al Consell d’Administració i a les institucions que han col·laborat en el desenvolupament del projecte.

Segons ha informat la societat, durant aquests més de cinc anys Ajona ha liderat "un procés profund de transformació" que ha permès situar Naturland "en una posició més sòlida, coherent i competitiva"

Així, Camprabassa ha posat en valor que en aquest període s’ha redefinit l’orientació global de Naturland cap a un model més clar i sostenible, s’han consolidat equips alineats amb els objectius estratègics i s’han redreçat les finances mitjançant polítiques de gestió més eficients. A més, s’ha remarcat la professionalització interna, el tancament del parc d’animals, la millora de les relacions institucionals, l’increment de la notorietat de la marca i la consolidació d’esdeveniments esportius que han reforçat la presència del centre en el calendari del país.

En la mateixa sessió, el Consell d’Administració ha acordat que Miquel Llanas, fins ara director financer, assumeixi les funcions de director general de Naturland. L’òrgan ha expressat la seva “confiança plena” en la capacitat de Llanas per donar continuïtat al projecte i afrontar els reptes de la nova etapa. Així, la societat gestora ha agraït a Ajona “la seva dedicació, implicació i contribució decisiva al progrés de Naturland” i li ha desitjat èxits personals i professionals en el futur.

