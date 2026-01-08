Una seixantena de persones han de ser ateses a Urgències per caigudes a causa del gel a les parròquies centrals

El Servei d’Urgències ha atès una seixantena de persones per caigudes provocades pel gel des de primera hora d’aquest dijous al matí, arran de les gelades generalitzades registrades a les parròquies centrals. La combinació de la pluja durant la nit i les baixes temperatures ha deixat carrers i voreres en condicions relliscoses, dificultant la mobilitat a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Les incidències s’han concentrat especialment en entorns urbans i zones de pas habitual, on les calçades han esdevingut especialment perilloses a primera hora.
Segons ha informat el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, des de les 06.50 hores una seixantena de persones han hagut d’acudir al Servei d’Urgències després de patir caigudes relacionades amb l’estat gelat dels carrers. Les assistències s’han anat produint de manera continuada al llarg del matí, coincidint amb les hores de més afluència de vianants. Les gelades han estat conseqüència directa del descens acusat de les temperatures, després d’una nit marcada per la precipitació, una situació que ha incrementat el risc d’accidents lleus en l’espai públic i ha obligat els serveis sanitaris a reforçar l’atenció a Urgències.
Les gelades han estat conseqüència directa del descens acusat de les temperatures, després d’una nit marcada per la precipitació, una situació que ha incrementat el risc d’accidents lleus en l’espai públic
Per la seva banda, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha explicat que el comú no disposa encara d’un recompte exacte de persones afectades. “No sabem exactament quantes persones han caigut perquè encara no hem rebut queixes oficials”, ha indicat, tot i precisar que “a nivell telefònic sí que ens han fet arribar avisos, sobretot de gent que ha caigut”. Així, ha detallat que els serveis comunals han activat el dispositiu des de primera hora. “Portem des de les quatre del matí amb el servei d’operaris d’higiene fent la ronda perquè això estigués el menys gelat possible a primera hora, cap a les set, que és quan la gent comença a anar a treballar”.
La cònsol menor ha remarcat que s’ha aplicat el protocol habitual, prioritzant les zones més exposades. “Es comença pels llocs més perillosos o on hi ha més afluència de gent”, ha assenyalat, afegint que “a hores d’ara hem passat sal per totes les zones gelades i continuarem repartint-ne perquè sembla que aquestes baixades de temperatura es podrien tornar a repetir, tot i que ahir a la nit no hi havia aquesta previsió”. En aquest sentit, ha indicat que el comú ha accelerat el dispositiu i “hem doblat aquesta immersió de temps que fem normalment”.
“Portem des de les quatre del matí amb el servei d’operaris d’higiene fent la ronda perquè això estigués el menys gelat possible a primera hora” – Olalla Losada
Paral·lelament, el comú ha informat del desplegament d’un dispositiu específic per fer front a les gelades, amb l’activació de vuit vehicles i 14 efectius, liderats pel departament d’Higiene i amb el reforç dels equips de Medi Ambient i d’Obres. Les tasques es van iniciar ahir a partir de les 22.00 hores i es van intensificar al llarg de la matinada amb actuacions de salatge als punts més sensibles de la xarxa viària i dels espais de pas, com els accessos als centres escolars i les zones més elevades. Segons ha detallat la corporació, el servei de Circulació ha rebut 38 avisos relacionats amb possibles punts amb gel, mentre que l’Espai Ciutadà n’ha gestionat cinc més.
En aquest sentit, Losada ha fet una crida a la prudència. “Demanem a la ciutadania que vigili molt, sobretot els perfils que poden tenir caigudes més complicades”, ha afirmat, tot subratllant que “des del comú ja hem treballat al màxim perquè les voravies estiguin en les millors condicions possibles”. Pel que fa als punts més problemàtics, ha indicat que les queixes s’han concentrat en zones amb forts pendents. “La baixada del Molí, o altres zones d’Andorra la Vella amb molta pendent, s’ennegreixen de seguida quan es gela i és fàcil patinar”, ha explicat, afegint que “tota la zona empedrada del casc antic també és un terreny complicat”.