  • La secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, aquest dimecres. | SFGA / JAViladot
Elena Hernández Molina
Major visibilització dels casos

Cadena atribueix l’augment dels delictes a una millor detecció i reforç en els processos de les polítiques d’igualtat

El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ha fet seguiment d'un total de 359 casos, independentment que acabessin o no en denúncia

La secretària d’Estat d’Igualtat, Mariona Cadena, ha valorat les dades fetes públiques ahir sobre l’augment dels delictes vinculats a la violència de gènere assegurant que no s’han d’interpretar com un increment real dels casos, sinó com el resultat d’una millor detecció. “Podem parlar d’una major detecció, perquè els professionals estan més conscienciats”, ha afirmat, tot destacant que la formació específica, les campanyes de sensibilització i uns circuits d’actuació més coneguts permeten identificar situacions que anteriorment podien quedar ocultes.

Cadena ha explicat que aquesta capacitat de detecció reforçada és fruit d’una feina continuada en prevenció i coordinació institucional. En aquest sentit, ha insistit que l’atenció a les víctimes es fa sempre sota els mateixos criteris, independentment de si el cas acaba o no amb una denúncia formal. També ha recordat que, quan hi ha menors implicats, s’activen de manera obligatòria els serveis policials i d’emergència per garantir-ne la protecció.

La secretària d’Estat subratlla que la prevenció i la coordinació han millorat la detecció dels casos de violència de gènere

Pel que fa a l’atenció directa, la secretària d’Estat ha detallat que el Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ha fet seguiment de 359 casos. Segons ha remarcat, aquesta xifra posa de manifest que el recurs és cada vegada més conegut i accessible, i que les dones saben on adreçar-se per rebre suport i orientació especialitzada. Cadena ha volgut posar en valor la tasca dels equips professionals i ha subratllat que “l’acompanyament que es fa des del servei és el mateix, hi hagi o no denúncia”, amb l’objectiu de garantir seguretat i suport a totes les víctimes.

La Fiscalia constata un increment fins als 207 casos de violència de gènere i maltractament domèstic durant el 2025

