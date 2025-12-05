Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La cònsol major i el cònsol menor d'Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, en una sessió del COnsell de Comú. | Marvin Arquíñigo
Agències
Ordino afronta recursos urbanístics

Betriu defensa la legitimitat dels recursos contra el POUP i garanteix serenitat mentre es resolen les al·legacions presentades

El futur geriàtric avança cap a la tria definitiva de l’emplaçament, amb la Cortinada com a proposta principal pendent de validació tècnica

El cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha defensat la validesa dels recursos presentats per una cinquantena de propietaris contra el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial. Ha assegurat que la corporació afronta aquesta fase “amb tranquil·litat” i que moltes de les al·legacions són particulars perquè cada propietari pot estar “en contra de com ha quedat la seva parcel·la o el seu terreny”.

Betriu ha indicat que el comú no disposa encara del recompte definitiu de recursos i que es basen en les xifres publicades. “Ens basem en el que hem vist a la premsa i suposo que aviat [el Govern] ens passarà l’informe de tot el que hi ha, i qui són i com són, i ajudarem a contestar-los com no pot ser d’una altra manera”, ha expressat.

Eduard Betriu

El cònsol menor també s’ha referit a l’al·legació conjunta presentada per un grup de propietaris, que considera igualment legítima. Ha remarcat que, segons el planejament, “en cap cas hi ha cap sòl que no sigui urbanitzable, a part que no siguin els que són afectats per riscos naturals”. Segons ha dit, la parròquia pot estar tranquil·la perquè “s’ha fet una molt bona feina i es resoldrà fàcilment i ràpidament”.

Quant als terminis per respondre els recursos, Betriu ha reconegut que depenen de Govern, tot i que ha avançat que el comú probablement s’incorporarà “a la comissió tècnica amb nosaltres com a redactors i com a elaboradors d’aquest POUP”. També ha afirmat que, si el cas deriva a la justícia, “acatarem el que digui la justícia”.

Valoració sobre el projecte sociosanitari a la Cortinada

El projecte del centre geriàtric entra en una etapa decisiva a principis d’any. Betriu ha explicat que el comú i el ministeri d’Afers Socials mantindran “aviat” una reunió a la parròquia per valorar l’emplaçament definitiu, amb la voluntat d’elaborar i licitar el concurs públic tan aviat com sigui possible.

Pel que fa a la proposta del comú, ha estat clar: “El comú aposta per la ubicació de la Cortinada”, tot i que la decisió final es prendrà després de la visita tècnica prevista per al gener. “A principis de gener és on s’acabarà de decidir”, ha afegit.

Dolsa alerta que el centre sociosanitari s’ha de plantejar bé i de manera transparent, i no com es va fer Grifols

Llegir
