Betriu defensa la legitimitat dels recursos contra el POUP i garanteix serenitat mentre es resolen les al·legacions presentades

El cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha defensat la validesa dels recursos presentats per una cinquantena de propietaris contra el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial. Ha assegurat que la corporació afronta aquesta fase “amb tranquil·litat” i que moltes de les al·legacions són particulars perquè cada propietari pot estar “en contra de com ha quedat la seva parcel·la o el seu terreny”.
Betriu ha indicat que el comú no disposa encara del recompte definitiu de recursos i que es basen en les xifres publicades. “Ens basem en el que hem vist a la premsa i suposo que aviat [el Govern] ens passarà l’informe de tot el que hi ha, i qui són i com són, i ajudarem a contestar-los com no pot ser d’una altra manera”, ha expressat.
“Ens basem en el que hem vist a la premsa i suposo que aviat [el Govern] ens passarà l’informe de tot el que hi ha, i qui són i com són, i ajudarem a contestar-los com no pot ser d’una altra manera” – Eduard Betriu
El cònsol menor també s’ha referit a l’al·legació conjunta presentada per un grup de propietaris, que considera igualment legítima. Ha remarcat que, segons el planejament, “en cap cas hi ha cap sòl que no sigui urbanitzable, a part que no siguin els que són afectats per riscos naturals”. Segons ha dit, la parròquia pot estar tranquil·la perquè “s’ha fet una molt bona feina i es resoldrà fàcilment i ràpidament”.
Quant als terminis per respondre els recursos, Betriu ha reconegut que depenen de Govern, tot i que ha avançat que el comú probablement s’incorporarà “a la comissió tècnica amb nosaltres com a redactors i com a elaboradors d’aquest POUP”. També ha afirmat que, si el cas deriva a la justícia, “acatarem el que digui la justícia”.
Valoració sobre el projecte sociosanitari a la Cortinada
El projecte del centre geriàtric entra en una etapa decisiva a principis d’any. Betriu ha explicat que el comú i el ministeri d’Afers Socials mantindran “aviat” una reunió a la parròquia per valorar l’emplaçament definitiu, amb la voluntat d’elaborar i licitar el concurs públic tan aviat com sigui possible.
Pel que fa a la proposta del comú, ha estat clar: “El comú aposta per la ubicació de la Cortinada”, tot i que la decisió final es prendrà després de la visita tècnica prevista per al gener. “A principis de gener és on s’acabarà de decidir”, ha afegit.