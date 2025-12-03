Els propietaris d’Ordino mantenen el recurs contra el POUP i avisen que “el descontent continua sent evident”

El col·lectiu de propietaris d’Ordino va tornar-se a reunir aquest dimarts a la tarda per valorar la situació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), després que el text hagi estat validat per la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU). Segons ha explicat a EL PERIÒDIC el portaveu del grup, Josep Maria Riba, ja s’ha presentat el recurs corresponent i “ara el procés seguirà el camí que hagi de seguir”.
Així, Riba ha apuntalat que el document compta amb 47 signatures, entre particulars i societats, tot i que en el cas de les empreses “una sola firma pot representar dues, tres o quatre persones”. En total, ha afirmat, “som mig centenar”, una xifra que demostra que “el descontent hi és i continua sent evident”. En aquest sentit, el portaveu ha tornat a remarcar que l’objectiu del recurs no és altre que “fer veure que som aquí” i que una part del veïnat “no està d’acord amb el que s’ha fet”.
Durant la trobada d’ahir, els propietaris van reiterar que el POUP no s’ha confeccionat respectant tots els criteris que, segons ells, s’havien de tenir en compte. “El pla d’urbanisme es va concebre per solucionar coses, però no s’ha fet respectant tot el que s’havia de respectar”, ha assenyalat Riba, qui ha volgut recordar que entre els signants “hi ha petits i grans propietaris; no som tots terratinents”. A més, ha posat com a exemple el sistema de quotes de la Massana, un mecanisme que “demostra que hi ha altres formes de fer”.
Cal recordar que, més enllà de no rebutjar del tot la revisió urbanística, molts propietaris sí que han expressat un profund desencant amb el resultat final i amb la manera com s’ha gestionat el procés. “El que volíem era que es mirés amb els nostres ulls abans de l’aprovació definitiva. Creiem que ha mancat una reflexió política, més enllà de la tècnica”, va lamentar Riba en declaracions anteriors, apuntant que el comú ha continuat endavant sense introduir canvis significatius en alguns punts clau que afecten els drets urbanístics: “Hem format part del passat d’Ordino, formem part del present i volem seguir formant part del futur, però no a qualsevol preu”.