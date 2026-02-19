Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Comissió de Festes reconeix l’ús inadequat de l’estrella de David i es reiteren disculpes pel malestar causat. | Comú d'Encamp
Arnau Ojeda Garcia
Controvèrsia resolta

Benchluch i la comunitat jueva tanquen la polèmica del Carnaval amb les disculpes de la Comissió de Festes

Des de l'entitat reiteren que “volíem que es reconegués que s’havia traspassat una línia", motiu pel qual "per part nostra queda tot resolt”

L’Associació Cultural Israelita de les Valls d’Andorra (ACIV) dona per resolta la polèmica del Carnaval d’Encamp després de la carta enviada per la Comissió de Festes, en què es reconeix l’ús inadequat de l’estrella de David i es reiteren disculpes pel malestar causat. En declaracions a EL PERIÒDIC, el seu president, Isaac Benchluch, ha afirmat que “per part nostra està tot resolt”. Segons ha explicat, la voluntat del col·lectiu no era qüestionar el caràcter satíric del Carnaval, sinó que es reconegués que s’havia confós una figura política concreta amb tota una comunitat: “El que volíem nosaltres és que es reconegués que s’havia traspassat una línia, que per a nosaltres era confondre o representar una idea política com la de Netanyahu amb tota la comunitat jueva”.

“El que volíem nosaltres és que es reconegués que s’havia traspassat una línia, que per a nosaltres era confondre o representar una idea política com la de Netanyahu amb tota la comunitat jueva” Isaac Benchluch

En aquest sentit, Benchluch ha remarcat que si la representació hagués estat personalitzada en el primer ministre israelià, no hauria generat rebuig. “Si aquell ninot hagués estat personalitzat, a nosaltres no ens hauria importat, perquè entenem que forma part del Carnaval ridiculitzar i fer sàtira amb personatges polítics”, ha indicat. El problema, ha afegit, va ser l’ús del símbol de l’estrella de David, que “representa tota la comunitat jueva”, fet que, al seu entendre, suposava “passar una línia”. En aquest context, ha subratllat que la demanda principal era una disculpa i el reconeixement de l’error per part de la Comissió. “El que volíem era unes disculpes i que es reconegués que havia estat un error. S’ha fet i per part nostra queda tot resolt”, ha insistit.

La polèmica, però, va tenir ressò més enllà del Principat. I és que segons ha apuntat Benchluch, ha rebut nombroses trucades i missatges d’associacions i membres de la comunitat jueva internacional que “no entenien res” del que havia passat. “Nosaltres els intentàvem explicar el context i que no s’havia fet amb mala intenció, que això ho teníem clar des del principi”, ha exposat. Ara, la comunitat jueva està traduint la carta enviada per la Comissió de Festes per fer-la arribar a l’àmbit internacional i contribuir a tancar definitivament la controvèrsia. “Volem que es conegui també fora d’Andorra que s’ha reconegut l’error i que hi ha hagut disculpes”, ha conclòs.

La Comissió de Festes demana disculpes a la comunitat jueva i reconeix l’ús “inadequat” de l’estrella de David

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Una etapa que s’acomiada, una cultura que continua creixent
L’Auditori Nacional reobre després d’un any d’obres de millores estructurals amb una inversió de 1,3 milions d’euros
La FAE valora positivament els resultats aconseguits a l’alpí i reconeix uns “Jocs difícils” en la disciplina de fons

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
El Col·legi de Metges treballa amb Govern per actualitzar els procediments diagnòstics i quirúrgics del decret
  • Societat
El CES avala habilitar noves quotes per a residents passius i autònoms i avança 150 autoritzacions de treball qualificat
  • Societat
La Comissió de Festes demana disculpes a la comunitat jueva i reconeix l’ús “inadequat” de l’estrella de David
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Cultura, Parròquies
El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu