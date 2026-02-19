Benchluch i la comunitat jueva tanquen la polèmica del Carnaval amb les disculpes de la Comissió de Festes

L’Associació Cultural Israelita de les Valls d’Andorra (ACIV) dona per resolta la polèmica del Carnaval d’Encamp després de la carta enviada per la Comissió de Festes, en què es reconeix l’ús inadequat de l’estrella de David i es reiteren disculpes pel malestar causat. En declaracions a EL PERIÒDIC, el seu president, Isaac Benchluch, ha afirmat que “per part nostra està tot resolt”. Segons ha explicat, la voluntat del col·lectiu no era qüestionar el caràcter satíric del Carnaval, sinó que es reconegués que s’havia confós una figura política concreta amb tota una comunitat: “El que volíem nosaltres és que es reconegués que s’havia traspassat una línia, que per a nosaltres era confondre o representar una idea política com la de Netanyahu amb tota la comunitat jueva”.
En aquest sentit, Benchluch ha remarcat que si la representació hagués estat personalitzada en el primer ministre israelià, no hauria generat rebuig. “Si aquell ninot hagués estat personalitzat, a nosaltres no ens hauria importat, perquè entenem que forma part del Carnaval ridiculitzar i fer sàtira amb personatges polítics”, ha indicat. El problema, ha afegit, va ser l’ús del símbol de l’estrella de David, que “representa tota la comunitat jueva”, fet que, al seu entendre, suposava “passar una línia”. En aquest context, ha subratllat que la demanda principal era una disculpa i el reconeixement de l’error per part de la Comissió. “El que volíem era unes disculpes i que es reconegués que havia estat un error. S’ha fet i per part nostra queda tot resolt”, ha insistit.
La polèmica, però, va tenir ressò més enllà del Principat. I és que segons ha apuntat Benchluch, ha rebut nombroses trucades i missatges d’associacions i membres de la comunitat jueva internacional que “no entenien res” del que havia passat. “Nosaltres els intentàvem explicar el context i que no s’havia fet amb mala intenció, que això ho teníem clar des del principi”, ha exposat. Ara, la comunitat jueva està traduint la carta enviada per la Comissió de Festes per fer-la arribar a l’àmbit internacional i contribuir a tancar definitivament la controvèrsia. “Volem que es conegui també fora d’Andorra que s’ha reconegut l’error i que hi ha hagut disculpes”, ha conclòs.