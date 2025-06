Demanda parlamentària

Baró denuncia la rebaixa de requisits per accedir al cos de bombers i en demana explicacions al Govern

El socialdemòcrata alerta que la mesura respon al poc atractiu de la funció pública i reclama millores laborals per als cossos especials

El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha tramitat aquest divendres una bateria de preguntes escrites adreçades al Govern en relació amb el procés de selecció de les 11 places convocades per al cos de bombers, adscrites al Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. El parlamentari socialdemòcrata expressa la seva preocupació per la rebaixa dels requisits d’accés i apunta que aquesta mesura podria ser conseqüència del “poc atractiu” que, segons ell, representa actualment treballar a la funció pública, després de les retallades dels darrers anys.

Baró demana al Govern que aclareixi per què s’ha reduït la nota global mínima per superar el procés selectiu a un 5, quan en convocatòries anteriors s’exigia una qualificació més elevada. Pel que fa a les proves físiques, el conseller també demana explicacions sobre el motiu pel qual, en canvi, s’ha optat per tornar a incrementar la nota mínima exigida en aquesta fase concreta del procés. Una altra de les qüestions formulades fa referència a la cobertura efectiva de les vacants. Baró sol·licita al Govern que detalli si es preveu ocupar totes les places convocades, o si existeix el risc que quedin vacants, tal com ha passat en altres processos selectius.

Per al conseller socialdemòcrata, la política de reducció de requisits no pot ser la solució a la manca d’atractiu dels cossos especials. “Ens preocupa que, en lloc de trobar solucions estructurals, el Govern opti per rebaixar criteris d’accés, amb les conseqüències que això pot tenir per a la seguretat diària de la ciutadania”, ha manifestat. En aquest sentit, defensa que cal “apostar pels treballadors públics amb millores reals en les condicions laborals”.