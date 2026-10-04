Bardina reivindica el «canvi de cara total», el qual titlla de necessari, que es farà a l’escola andorrana de Sant Julià

El Govern ha anunciat aquesta setmana la licitació dels treballs de reforma i millora a les escoles andorranes de Santa Coloma i de Sant Julià de Lòria. Concretament, el centre lauredià serà objecte l’any que ve i el següent d’una «actuació molt important» de reforma. Es tracta, segons posa en relleu el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, d’una millora «llargament esperada i reivindicada». La raó és que és un dels centres més antics del país i on «realment s’han fet moltíssimes actuacions de manteniment i rehabilitació de coses», però ha arribat un punt en què «necessita el canvi de cara total». «Aquest serà un dels grans projectes» previstos per al 2027 i el 2028, concreta.
Bardina detalla que el projecte s’allargarà dos anys, ja que es tracta d’un centre gran, el qual compta amb tres edificis i en el moment d’encarar les obres caldrà tenir en compte aspectes com la «mobilització dels alumnes». A banda d’aquesta gran obra, també hi ha prevista per a l’any vinent una partida d’1,5 milions per a la residència universitària. «Penso que l’aposta de la universitat no ha deixat de ser altra que possibilitar que alumnes de fora puguin venir, puguin tenir cobert el tema de l’allotjament, que com sabem és un tema que ens afecta a molts nivells, i que és el motiu que es pugui afermar molt més el desplegament universitari», valora el secretari d’Estat, qui afegeix que per donar «identitat» al campus universitari una residència és un element gairebé imprescindible.
El pressupost per a infraestructures escolars del 2027 també preveu els treballs als centres educatius francesos en compliment del conveni signat amb França, segons reitera Bardina.
Actuacions per combatre la calor
Un altre aspecte que toca les infraestructures i que s’està avaluant és com adaptar les escoles a la calor. En aquest sentit, i davant veus que fins i tot van demanar un replantejament del calendari escolar, Bardina remarca que «l’afectació de la calor no és igual a tots els llocs ni de la mateixa intensitat». D’aquesta manera, posa l’exemple de l’escola andorrana i espanyola d’Escaldes-Engordany, el qual va ser un dels centres «més afectats» primer per «com està construït» i, en aquest sentit, manifesta que malgrat que s’han fet reformes per adaptar l’eficiència energètica, cal tenir en compte que la construcció que es feia fa uns anys no és la mateixa que la d’avui en dia. A més, hi ha «molta façana i molt vidre» i és un centre «molt exposat» a la insolació.
Per tant, el que es vol fer és una reflexió i avaluació aprofundida de quines són les mesures de més impacte que cal fer i, de manera paral·lela, si calen mesures imminents també es prendran. Així, si per exemple calen ventiladors, es compraran. «No es tracta de posar ventiladors a tot arreu o de climatitzar-ho tot», resumeix el secretari d’Estat, tot detallant que al llarg d’aquest any es farà una avaluació per determinar les accions concretes en cadascun dels centres, ja que per exemple al Pas de la Casa potser no caldrà una actuació com la que serà necessària a la vall central. «Al costat de tota aquesta feina ràpida i imminent hem de tenir les dades. Hem de saber de què estem parlant, hem de saber quines afectacions hi ha», ha defensat, i afegeix que ja s’ha «començat un recull de dades de quins són els centres més afectats, on passa, quines són aquestes zones, com es poden climatitzar aquestes zones, fent actuacions de calat més important, és a dir, actuacions d’infraestructura», informa l’ANA.