La totalitat dels comuns i Govern pacten modificar la llei per desbloquejar l’ús de càmeres de pit dels agents de circulació

Els set comuns i el Govern han acordat treballar conjuntament per modificar la legislació i permetre que els agents de circulació puguin utilitzar càmeres corporals durant l’exercici de les seves funcions. L’entesa arriba després que la Comissió Nacional de Videovigilància (CNV) hagi emès un informe desfavorable a la sol·licitud presentada pel Comú d’Encamp la tardor del 2025 per autoritzar l’ús de 10 dispositius de gravació audiovisual. Segons han explicat les corporacions en un comunicat conjunt, la resolució es fonamenta en la manca de cobertura competencial suficient dins l’actual marc legal de seguretat pública, un obstacle que ara es vol superar mitjançant una modificació normativa.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha avançat aquest divendres, durant la inauguració de la Fira d’Andorra la Vella, que la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, prepararà una proposta per introduir els canvis necessaris. «La ministra d’Interior farà una proposta i mirarem a veure si per via d’esmena podem introduir una modificació puntual a la Llei de seguretat pública», ha dit, amb l’objectiu que els agents puguin disposar d’aquests equipaments aquest hivern. Així, ha remarcat que «aquí no es tracta d’un enfrontament entre el Govern i els comuns» i ha defensat que totes les institucions han de respectar el criteri tècnic de la CNV, en la qual l’Executiu no té majoria.
«La ministra d’Interior farà una proposta i mirarem a veure si per via d’esmena podem introduir una modificació puntual a la Llei de seguretat pública» – Xavier Espot
Per la seva banda, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha qualificat la resolució de «gerro d’aigua freda per tota la feina que s’ha fet, perquè portem dos anys treballant amb això i hem fet una inversió important en les càmeres de vigilància». El mandatari ha insistit en la voluntat de continuar avançant conjuntament amb l’Executiu i, preguntat sobre si els dispositius podran entrar en funcionament al desembre, ha admès que encara no ho sap, però que es faran els esforços necessaris per aconseguir-ho.
Tot i que la notificació formal només s’ha adreçat a la corporació encampadana, per haver estat la primera a tramitar la sol·licitud, la decisió afecta la resta de parròquies. Cal recordar que la Massana i Encamp van aprovar les seves ordinacions el novembre del 2025, Canillo ho va fer el gener del 2026 i Escaldes-Engordany el juliol passat. Les altres corporacions també treballen en regulacions equivalents, amb la voluntat compartida de reforçar la protecció dels agents i de la ciutadania, així com prevenir incidències a la via pública.
Finalment, els comuns han reiterat que la utilització d’aquestes càmeres haurà de respectar els principis de proporcionalitat i necessitat, així com la normativa de protecció de dades personals. En aquest sentit, s’han mostrat disposats a adaptar les avaluacions d’impacte i els protocols d’accés a les gravacions, conservació de les imatges i enregistrament d’àudio a les recomanacions de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades i de la CNV. L’objectiu és disposar d’un marc jurídic que permeti desplegar els dispositius amb garanties per als agents i la ciutadania.