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  • Editorial

El futur del mirador, pendent de les al·legacions

El futur del mirador de l’Alt de la Capa continua obert després que el Comú de la Massana hagi admès que modificar-ne l’emplaçament o fins i tot renunciar al projecte podrien ser possibilitats que es podrien valorar. Tanmateix, encara no hi ha cap decisió presa, ni seria coherent avançar-la abans que finalitzi el període d’al·legacions, previst per al 14 de novembre. En tot cas, la mobilització ciutadana ha evidenciat el desacord d’una part de la població, mentre que la corporació manté la defensa del potencial turístic de la iniciativa. Ara correspon estudiar amb rigor les al·legacions, els informes tècnics i ambientals i la viabilitat econòmica del projecte. Escoltar la ciutadania no implica necessàriament renunciar a una inversió, però tampoc hauria de convertir-se en un tràmit sense conseqüències. Si els arguments justifiquen modificar la proposta o descartar-la definitivament, aquestes opcions han de poder-se considerar amb normalitat. El més important és que la decisió final sigui fonamentada, transparent i respectuosa amb les necessitats de la parròquia. Ni les presses ni les posicions prèvies haurien de condicionar un procés que encara no ha acabat.

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