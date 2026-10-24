Medina completa el seu debut a la Copa del Món amb una 63a posició al gegant de Sölden i la mirada posada en el futur

Íria Medina ha debutat aquest dissabte a la Copa del Món d’esquí alpí amb una 63a posició al gegant de Sölden (Àustria). L’andorrana ha completat la primera mànega amb un temps d’1’12.70, a 5,43 segons de la nord-americana Mikaela Shiffrin, qui ha marcat el millor registre. Així doncs, Medina, qui havia aconseguit entrar al top90 mundial gràcies als resultats de l’estiu, no ha pogut accedir a la segona mànega, per a la qual calia situar-se entre les 30 primeres classificades. El tall l’ha establert la suïssa Vanessa Kasper amb un temps d’1’09.81.
Després de la cursa, la tricolor ha reconegut els nervis propis d’una primera participació al màxim nivell, tot i mostrar-se satisfeta per haver completat la baixada. «Tenia una mica de nervis a dalt i m’ha costat una mica trobar aquest focus d’aïllar-me del soroll del voltant, però penso que faig una mànega prou correcta, tot i que sé que tinc molt més a dins i puc produir un millor esquí», ha comentat. També ha assenyalat les dificultats de la pista austríaca, especialment al mur, però ha considerat que l’experiència li servirà per afrontar les pròximes competicions. «El més important és que ho he gaudit molt, he gaudit molt l’ambient. Tinc clar que vull ser aquí i treballaré molt per ser-hi», ha assegurat.
«Tenia una mica de nervis a dalt i m’ha costat una mica trobar aquest focus d’aïllar-me del soroll del voltant, però penso que faig una mànega prou correcta, tot i que sé que tinc molt més a dins i puc produir un millor esquí» – Íria Medina
El director d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Roger Vidosa, ha valorat positivament l’estrena, recordant que l’objectiu principal de Medina aquesta temporada continua sent la Copa d’Europa. «L’objectiu era venir aquí per sumar aquesta primera experiència i afrontar molt millor la Copa d’Europa, així que estem satisfets. Ara toca anar cap amunt», ha manifestat. En la mateixa línia, el responsable de l’equip nacional femení, ‘Xoque’ Bellsolà, ha destacat que «la fita era començar a ficar el peu al circuit, que fiqués mànegues a baix, que veiés el que és el circuit de la Copa del Món, que és on volem anar». La federació també manté entre els objectius una possible participació de Medina a la Copa del Món de Soldeu del mes de març.
Pel que fa a Joan Verdú, debutarà aquest diumenge a la Copa del Món amb el gegant masculí, també a Sölden, amb la primera mànega prevista a les 10.00 hores i la segona a les 13.00 hores. Després de completar els darrers entrenaments amb bones sensacions i sense problemes físics, el corredor haurà d’afrontar la prova amb un dorsal més elevat de l’habitual. «Toca ser intel·ligent i jugar les meves armes a la carrera. Tinc un dorsal elevat, i llavors no és el mateix sortir al davant que darrere, però tinc clara l’estratègia, sé que puc esquiar-ho molt bé, i vull fer una cursa molt sòlida», ha declarat Verdú, qui la temporada passada va acabar 12è en aquesta mateixa cita.