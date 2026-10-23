La 47a Fira d’Andorra la Vella atrau a tota mena de visitants amb diferents interessos per la seva gran diversitat

La 47a Fira d’Andorra la Vella ha donat avui el tret de sortida a un cap de setmana ple d’activitats, propostes i jocs interactius adreçats a tots els públics. Enguany, la fira reuneix un total de 193 expositors i 13 entitats hi participen per primera vegada. En la jornada inaugural, l’ambient ha quedat marcat pel caràcter lectiu del dia amb una àmplia presència d’infants de centres escolars, així com d’alumnes de centres formatius cercant les primeres oportunitats laborals en empreses.
D’altra banda, cal destacar l’assistència de l’àmbit institucional, especialment en les intervencions del cap de Govern, Xavier Espot, i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González. En la seva compareixença, el cònsol ha definit la fira com un espai «de tradició i retrobaments» que impulsa les accions comercials actuant com a aparador de les empreses i entitats. Així, també s’ha fet notar l’afluència de directius i empresaris assistents a la fira amb l’objectiu de generar sinergies i conèixer les novetats del sector.
El teixit associatiu també és present. En aquest sentit, el president de l’Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA), Josep Saravia, ha recordat que diumenge a les 11.00 hores tindrà lloc la tradicional Caminada Contra el Càncer, la qual enguany celebra la seva 13a edició amb una variant: el punt de sortida i d’arribada és a UAILO, situat a l’Avinguda Meritxell. El representant espera que es repeteixi l’èxit de participació de les edicions anteriors i ha esmentat que els participants es poden inscriure i adquirir la samarreta solidària en l’estand de la Fira.
Una altra de les entitats presents a la fira és GosSOS, la qual ja ha posat a la venda els calendaris solidaris amb el lema ‘Mirada d’esperança’. La seva presidenta, Audrey Montel, ha celebrat l’interès dels assistents pels productes de marxandatge, com postals, ‘totebags’ i llibretes, fets en col·laboració amb una il·lustradora. «Els visitants són conscients que els fons recaptats van directament per ajudar els gossos més desfavorits i esperem que durant tot el cap de setmana en comprin moltíssims».
Experiències immersives i ciberseguretat
Un dels grans protagonistes de l’esdeveniment és sens dubte la tecnologia, amb la presència de robots i ulleres de Realitat Virtual (VR) a l’abast dels visitants. En aquest sentit, l’FC Andorra ha apostat per aquesta modalitat amb la finalitat d’endinsar els usuaris en una experiència interactiva completa. Marc García, membre de l’àrea de màrqueting i marxandatge del club tricolor, ha declarat que «mostrem una experiència de realitat augmentada sobre el dia a dia de l’equip«.
Amb el suport de BeFootball, els usuaris poden visualitzar en 180 graus el seu voltant, combinant tres elements clau: l’entorn natural, els jugadors i la tecnologia puntera. El director general, Sergio Reyes, ha descrit el seu funcionament: «Es tracta d’un format anomenat Spatial Content, el qual ofereix una sensació de presència absoluta».
Altrament, Hèctor Mas, director de projectes de Blitstudio, ha portat a la fira la seva proposta ‘Bodyverse‘, una innovadora experiència de realitat virtual multiusuari que s’instal·larà en el marc del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella per segon any consecutiu. El creador ha explicat que l’experiència d’aquest any es basa en «un viatge fascinant a l’interior del cos humà, pensat per gaudir-ne en família, amb nens i adolescents». Mas ha afegit que els visitants de la fira podran comprar entrades a un preu especial i que l’activitat estarà disponible del 27 de novembre al 5 de gener amb reserva prèvia al web oficial bodyverse.com.
Pel que fa a la ciberseguretat, Andorra Telecom ha impulsat dues activitats de benestar digital per tal de conscienciar sobre la dificultat de distingir el que és IA o no. La responsable de Premsa i Patrocinis de la corporació, Inés Martí, ha afirmat que «cada vegada és més complicat identificar els continguts d’IA, per això presentem aquest joc que mostra imatges reals i fetes amb IA. També tenim un QR d’anàlisi de petjada digital que mostra el percentatge d’exposició a riscos digitals». També ha ressaltat la importància de dur a terme un consum de tecnologia responsable i ha anunciat que durant la fira lliuraran als assistents una guia amb consells sobre ciberseguretat.