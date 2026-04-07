  Les dones representen el 54,4% de les persones beneficiades d'aquestes prestacions actives.
Prestacions socials

Augmenten un 57% les sol·licituds de pensions de solidaritat per discapacitat durant el tercer trimestre del 2025

D'altra banda, el nombre de sol·licituds d'ajuts econòmics ocasionals durant el tercer trimestre va ser de 288 per un import de 747.601,13 euros

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat) presentades durant el tercer trimestre del 2025 ha estat de 22; és a dir, un 57,1% de sol·licituds més de les que es van presentar durant el segon trimestre del 2025 (14 sol·licituds). Totes les sol·licituds presentades han estat resoltes favorablement, segons indica el departament d’Estadística. Quant al nombre de prestacions actives en data 30 de setembre del 2025, n’hi havia un total de 419, és a dir, un 5,3% més de les que hi havia al 31 de juliol del 2025 (398 prestacions). 

Per sexe, les dones representen el 54,4% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions actives. Per trams d’edat, el 15,5% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 56 i 60 anys i el 13,6% a persones d’entre 61 i 65 anys. Els beneficiaris són principalment andorrans (54,9%) i espanyols (24,8%). Quasi dues terceres parts són solters (64,7%) i, quant als anys de residència, la majoria (41,1%) ha residit sempre al Principat.

Per trams d’edat, el 15,5% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 56 i 60 anys i el 13,6% a persones d’entre 61 i 65 anys

Pel que fa al tipus de discapacitat, més de la meitat (50,8%) presenta una concurrència de dues o més discapacitats, el que s’anomena ‘Pluridiscapacitat’. Segons el grau de discapacitat dels beneficiaris, el 61,6% tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Quant a l’import mensual atorgat, més de la meitat dels beneficiaris (53,7%) perceben entre 1.201, euros i el salari mínim interprofessional, el qual se situa en 1.447,33 euros al 2025.

Prop de 300 sol·licituds d’ajuts ocasionals el tercer trimestre del 2025

Segons els registres del departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el tercer trimestre del 2025 va ser de 288, de les quals el 99% van ser resoltes favorablement (285). Aquests ajuts es van concedir per un import total de 747.601,13 euros, segons informa el departament d’Estadística.

Les sol·licituds favorables han donat lloc a 587 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27 per continuar a atendre les necessitats bàsiques amb un 47,7%. Per sexe dels beneficiaris, les dones van rebre el 60,6% dels ajuts i els homes el 39,4%. Els ajuts han estat concedits a 254 llars i han beneficiat 392 persones, amb un import anual mitjà per llar de 2.943,31 euros.

Les llars que han rebut el nombre més gran d’ajuts són les unipersonals (174 llars, 68,5% dels ajuts) i les monoparentals acreditades (29 llars, 11,4% dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del beneficiari, les llars dels andorrans i dels espanyols van rebre el 32,7% i el 26,1% dels ajuts, respectivament.

