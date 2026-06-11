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El Periòdic d'Andorra
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Importació a la baixa

La importació de carburants registra una caiguda del 13,8% al maig i acumula cinc mesos consecutius de descens

El fuel domèstic lidera la davallada amb un retrocés del 44,4%, mentre que les importacions durant els cinc primers mesos cauen un 5,3%

La importació de carburants continua a la baixa. Aquesta és la conclusió extreta de les dades publicades aquest dijous per Estadística, en què s’indica que, durant el mes de maig, es van importar al país 9,66 milions de litres de combustible, una xifra que representa una caiguda del 13,8% respecte al mateix mes de l’any passat. El descens més pronunciat correspon al fuel domèstic, el qual retrocedeix un 44,4%, mentre que el gasoil de locomoció ho fa un 6,8% i la gasolina sense plom un 2,5%.

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En comparació amb l’abril, les importacions totals de carburants disminueixen un 13,3%. Novament, el fuel domèstic és el producte que presenta una davallada més significativa, amb un descens del 35,1%, seguit del gasoil de locomoció (-8,9%) i de la gasolina sense plom (-6,8%). En el conjunt dels cinc primers mesos de l’any, les importacions acumulades se situen en 67,63 milions de litres, un 5,3% menys que en el mateix període del 2025. El gasoil de locomoció és el carburant que més retrocedeix, amb una caiguda del 8,6%.

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Si s’amplia la perspectiva als darrers dotze mesos, la importació total de carburants arriba als 160,18 milions de litres, un 1,9% menys que en el període precedent. En aquest cas, la gasolina sense plom és l’única categoria que presenta una evolució positiva, amb un increment del 2,6%. Tanmateix, es mostra una certa estabilització en els darrers mesos. De fet, la gasolina sense plom encadena quatre mesos de lleugers increments i creix un 0,3%, mentre que el gasoil de locomoció apunta una recuperació progressiva. El fuel domèstic, en canvi, continua mostrant una tendència descendent sostinguda, amb una reducció de l’1% durant els darrers cinc mesos.

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