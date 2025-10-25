Assandca continua recaptant fons amb la venda de samarretes solidàries a la Fira d’Andorra la Vella

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) continua recaptant fons aquest cap de setmana amb la venda de samarretes solidàries a l’estand instal·lat a la Fira d’Andorra la Vella. Davant l’èxit de la convocatòria, l’entitat ha posat a disposició del públic les samarretes de la caminada de l’any passat, disponibles a canvi d’un donatiu significatiu.
Les 1.300 samarretes d’aquesta edició de la Caminada contra el Càncer s’han exhaurit completament, demostrant un any més la forta implicació ciutadana amb la causa.
La caminada solidària se celebrarà demà diumenge, 26 d’octubre, amb sortida a les 11.00 hores des de la plaça del Poble d’Andorra la Vella. El recorregut, d’una durada aproximada d’entre 40 minuts i una hora, passarà per l’avinguda Meritxell, continuarà fins a la rotonda del carrer de la Unió, seguirà per l’avinguda Carlemany, travessarà el Prat Gran i prendrà la carretera fins a l’antic aparcament, abans de tornar novament a la plaça del Poble.
A la caminada hi participaran diverses autoritats del país, que donaran suport a la iniciativa solidària. Tots els donatius recollits durant aquests dies es destinaran als projectes que impulsa Assandca en favor de les persones afectades pel càncer i per a la sensibilització de la societat andorrana.