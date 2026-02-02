Arrestat el conductor implicat en un accident a la rotonda de Prat Salit amb una taxa de 0,97 grams per litre

La Policia ha detingut el conductor de 26 anys implicat en un accident a la rotonda de Prat Salit, a la CG1 d’Andorra la Vella, després de comprovar que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia de 0,97 i amb resultat positiu en drogues. El vehicle va xocar contra la rotonda i va sortir projectat contra el talús de la muntanya.
Tot i que en el sinistre no s’hi va veure implicat cap altre vehicle, dues passatgeres del turisme van resultar ferides. Aquest fet va comportar que el conductor fos arrestat també com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.
En un altre control, dijous al vespre a la CG2, a Encamp, els agents van arrestar un home de 24 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,96. Durant el procés de detenció, el conductor va proferir reiteradament insults xenòfobs contra col·lectius de residents al país, motiu pel qual també se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la Constitució.
Detingut a la frontera un turista que accedia al país en autobús amb 6,7 grams de tusi
La matinada de diumenge, un conductor de 31 anys amb un resultat d’1,98 a la prova d’alcoholèmia, després que patis un accident amb danys materials a la Cortinada.
D’altra banda, la Policia ha practicat quatre detencions més per conducció sota els efectes de l’alcohol, amb taxes d’entre 1,10 i 2,30, en conductors d’entre 20 i 44 anys controlats en diversos punts de la xarxa viària del Principat.
Al marge dels fets relacionats amb l’alcohol al volant, la darrera setmana també s’ha detingut un home de 23 anys a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per conduir amb el permís suspès. Així mateix, a la frontera hispanoandorrana, els agents van arrestar un turista de 28 anys que accedia al país en un autobús de línia regular amb 6,7 grams de tusi.