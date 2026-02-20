Les benzineres del Pas, a punt per aplicar els vals de carburant tot i rebre les instruccions amb el temps just

Les benzineres del Pas de la Casa s’han preparat per començar a rebre aquest dissabte els vals descompte de carburant aprovats pel Govern per compensar l’impacte del tall de la carretera RN20, tot i que han reconegut que la informació operativa els ha arribat amb poc marge de temps. Andrés, treballador d’una coneguda marca d’estacions de servei amb seus a tot el Principat, ha explicat que aquest mateix matí han mantingut una reunió amb membres de l’Executiu i que ja disposen de la guia de funcionament publicada als webs d’Andorra Turisme i del Comú d’Encamp. “Ho tenim ja preparat, amb tota la informació impresa”, ha assegurat.
Segons ha detallat, la seva tasca consistirà a comprovar que el val sigui autèntic, que no estigui falsificat ni fotocopiat i que no s’utilitzi per omplir bidons o altres tipus de vehicles. “L’Oficina de Turisme és qui valida qui té accés al xec. Nosaltres només hem de verificar que sigui original”, ha remarcat. També ha indicat que, de moment, l’única instrucció rebuda sobre el retorn dels imports és que guardin els vals perquè el Govern assumirà l’abonament final, ja que la mesura té abast a tot el Principat.
Amb tot, ha admès que la informació ha arribat tard. “Fins avui al matí no hem sabut res”, ha afirmat, recordant que durant la setmana diversos clients francesos els han preguntat com funcionava el xec sense que poguessin donar una resposta clara. Al seu parer, “és una bona acció però està mal implementada” i ha considerat que hauria calgut més difusió explicativa, amb guies o fullets, abans de l’entrada en vigor. També ha assenyalat que alguns clients pensaven que només es podria bescanviar en determinades benzineres i que probablement aquest dissabte alguns visitants aniran directament a l’estació de servei sense haver validat abans el vehicle a l’Oficina de Turisme.
Des d’una altra de les principals benzineres del Pas de la Casa s’ha confirmat igualment que ja disposen de la informació necessària per explicar als clients el procediment d’acreditació. Han explicat que molts visitants s’han assabentat de la mesura a través de grups de missatgeria instantània i que al llarg de la setmana prop d’una desena de persones han preguntat pel funcionament del val, especialment diumenge, quan encara no tenien instruccions concretes i l’Oficina de Turisme estava tancada.
En aquest establiment han remarcat que ara ja poden informar els clients que, per accedir a l’ajuda, s’han d’adreçar primer a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, identificar-se amb un document oficial i acreditar la matrícula del vehicle per comprovar que correspon a la Regió d’Occitània. Un cop validada la documentació, reben un val que poden utilitzar en qualsevol estació de servei del país en el moment de pagar el combustible.
Per la seva banda, Núria, treballadora d’una benzinera de la zona, ha explicat que les directrius que han rebut indiquen que als clients que presentin el val “se’ls descomptarà del tiquet de consum 30 euros per a vehicles turisme i 200 per a autocars”. Tot i això, ha admès que “no hem rebut moltes trucades” de persones interessades i ha expressat el desig que la proposta “tingui prou acceptació per part dels visitants”.
El marc legal de la mesura s’ha establert aquest divendres amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del decret amb mesures urgents per pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la principal via d’accés des de França. En aquest sentit, cal recordar que la carretera RN20 va quedar tallada des del 31 de gener a conseqüència d’una esllavissada i que la situació es pot allargar prop de tres mesos mentre durin els treballs d’estabilització.
El decret estableix un ajut de 30 euros per als turismes i de 200 euros per als autobusos de més de 30 places. L’ajuda adopta la forma de val de carburant per vehicle, persona i setmana i es mantindrà vigent fins que es derogui amb la reobertura parcial o total de la RN20. Tanmateix, fonts comunals han precisat que “només es pot accedir al val després de fer tota l’acreditació” i han recordat que els visitants han de presentar el DNI o passaport i la documentació del vehicle abans de rebre el xec.