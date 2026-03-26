  • El Consell de Comú d'Andorra la Vella aprovant el nou reglament del jovial. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Elena Hernández Molina
Consell de Comú d'Andorra la Vella

El 75% dels sol·licitants del Jovial a la capital tenen entre 18 i 29 anys i es beneficiaran del nou reglament

L’oposició dona suport a la reforma i destaca que respon a les necessitats actuals de la societat i a la realitat de l’accés a l’habitatge juvenil

“El dia que compleixis 30 cauràs de la llista d’espera”. Amb aquesta afirmació, el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, ha resumit un dels principals canvis del nou reglament d’accés als habitatges del Jovial, aprovat per unanimitat.

La reforma fixa en 29 anys l’edat màxima per accedir als pisos, reduint en sis anys el límit anterior, que era de 35. Segons ha explicat Torrent, aquesta modificació respon a la voluntat de potenciar l’emancipació juvenil, tenint en compte que el gruix de la demanda es concentra en la franja d’entre 18 i 29 anys, apuntant que “aquesta franja, actualment, supera el 75% de la llista d’espera”.

El nou model busca afavorir l’emancipació juvenil i adaptar el parc públic a la realitat actual amb criteris socials i no cronològics

En aquest sentit, la bancada de l’oposició ha donat suport a la mesura tot destacant el seu impacte en la societat actual. El conseller David Astrié ha remarcat que el seu posicionament favorable respon al fet que “són reformes alineades amb les necessitats de la societat actual”.

El nou reglament també introdueix un canvi substancial en els criteris d’adjudicació. “Abans es feia per ordre d’antiguitat, ara es farà per necessitat”, ha destacat el conseller. Així, es deixa enrere el sistema basat en el temps d’espera i es dona prioritat a factors socials i econòmics.

En aquest sentit, es valoraran amb el mateix pes aspectes com la renda, els anys de residència a la parròquia, l’edat i si es tracta d’una primera emancipació. “Vam considerar que era més important prioritzar les persones amb una renda més baixa i que realment s’emancipessin per primera vegada”, ha assenyalat.

Torrent ha explicat quela reforma és fruit de dos anys d’anàlisi del funcionament del Jovial i del parc públic comunal. “Hem detectat la necessitat d’establir uns criteris mínims”, ha indicat, amb l’objectiu d’adaptar el model a les necessitats actuals i reforçar el seu caràcter emancipador.

Andorra la Vella actualitza el reglament del Jovial prioritzant a la gent jove de la parròquia que encara no s'ha emancipat

