Andorra la Vella actualitza el reglament del Jovial prioritzant a la gent jove de la parròquia que encara no s’ha emancipat

Després de dos anys treballant en el nou reglament del Jovial, −el projecte d’habitatges de lloguer per a joves destinat a facilitar la seva emancipació− el Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dijous els principals canvis de la normativa, la qual té com a objectiu principal “recuperar la seva essència i que sigui el motor emancipador dels joves de la parròquia“, ha dit el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i Habitatge, Marc Torrent.
El principal canvi del reglament−previst d’aprovar en el pròxim Consell de Comú− és que ara, per optar a un dels 78 pisos que gestiona el comú (ja que vuit els gestiona el Govern), ja no es prioritzarà el temps que la persona porta en llista d’espera, sinó que s’analitzarà cada cas i decidirà l’adjudicació mitjançant un sistema per punts. “Prioritzarem a les persones que més el necessitin. No només pel simple fet de portar més temps esperant”, ha afirmat Torrent.
Aquest sistema de punts es basa en criteris socials i econòmics. Per exemple, els sol·licitants hauran de situar-se en una franja d’ingressos entre l’1 i 2 del Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS). A més, tindrà prioritat algú que porti el major nombre d’anys de residència a la parròquia i també sumarà més punts la persona que encara resideixi amb els seus pares i que tingui entre 18 i 22 anys, fins a un màxim de 29 anys.
És a dir, el perfil que sumaria més punts amb els nous criteris, segons Torrent, seria un o una jove que “cobri el salari mínim, que tingui 18 anys i que visqui al nucli familiar a la parròquia des de tota la vida”. D’aquesta manera, els habitatges s’assignaran en “funció de la puntuació obtinguda entre aquests quatre elements donant prioritat real de la gent de la llista analitzant realment quina és la situació a partir dels criteris d’adjudicació”.
Pel que fa al preu del lloguer, aquests s’adaptarà als ingressos de la persona o unitat de convivència. “Es revisarà anualment els ingressos siguin positius o negatius per adaptar-nos a la realitat econòmica de la persona”, ha detallat el conseller d’Habitatge.
En aquest sentit, els pisos del Jovial estan pensats per a una persona, tot i que el comú és conscient que durant els cinc anys de duració de contracte la situació de cada individu pot canviar, com per exemple voler conviure amb la parella. En aquest cas, s’haurà de notificar i la renda sol·licitada canviarà. “El preu del lloguer s’adaptarà als ingressos de la persona o unitat de convivència”, ha apuntat Torrent.
Cal destacar també, que amb el nou reglament, el comú passa a gestionar totalment l’edifici del Jovial, evitant una externalització que segons Torrent “no ha funcionat”. Entre altres raons, es va detectar un cas de subarrendament en un pis, el qual el comú va recuperar al març i també alguns casos d’impagaments amb dos casos greus en què la xifra total ascendia a 15.000 euros.
Per fer front a aquest tipus de situacions, el comú incorporarà un protocol per “evitar les situacions que ens hem trobat fins ara”. En cas d’impagament, quan es tracti d’un mes, una tècnica d’Habitatge analitzarà les raons i “si és per una situació de vulnerabilitat es podrà fraccionar o que la persona agafi les ajudes del comú”. Seguidament, si els impagaments es prolonguessin a un segon mes, el cas el gestionaria el departament de Social, i en arribar a un tercer mes “sense cap mena de justificació”, el comú aplicaria sancions en primera instància i el desnonament com a mesura final.
El comú, a l’expectativa de la descongelació dels lloguers
Dels 72 habitatges del Jovial gestionats pel comú, actualment 50 estan afectats per la descongelació dels lloguers, segon ha indicat el comú. “Aquestes 50 persones tenen el contracte acabat i estan agafats a les pròrrogues del Govern”, ha informat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro.
En aquest context, ha subratllat que des del comú es troben a “l’expectativa de la descongelació dels lloguers”. “Estarem atents al que aprova Govern per poder veure l’afluència de pisos lliures que es deixaran”, ha sostingut. Cal recordar que la desintervenció de les pròrrogues dels lloguers s’aplicarà progressivament a partir de l’1 de gener del 2027. Així tot, la consellera prefereix ser prudent. “Tots estem a l’expectativa de les noves regles del joc per saber quina és la temporalitat dels seus contractes […] Una vegada sapiguem com serà aquesta descongelació podrem actuar”, ha finalitzat.