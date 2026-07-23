APAPMA reclama eliminar la prohibició genèrica d’animals als pisos de lloguer: «Quan tu llogues un pis és casa teva»

La sentència del Tribunal Constitucional que ha anul·lat la resolució judicial del Tribunal Superior que ordenava el desnonament d’una llogatera per tenir un gos ha reobert el debat sobre la presència d’animals de companyia als habitatges de lloguer. En aquest context, el president de l’Associació protectora d’animals, plantes i medi ambient (APAPMA), Carles Iriarte, considera que la normativa andorrana hauria d’impedir les clàusules que prohibeixen de manera genèrica la tinença d’animals i defensa que només s’haurien de poder restringir quan aquests causin desperfectes o molèsties degudament acreditades.
«Al nostre entendre, la normativa no hauria de permetre el fet que es prohibeixi tenir animals, més quan són animals que formen part de la família», ha afirmat Iriarte en declaracions a aquesta casa, tot i matisar que sí que es podrien establir limitacions en casos concrets, com ara animals potencialment perillosos o quan es demostri que provoquen danys materials o molèsties reals. «No parlem que un veí digui que ha sentit bordar un gos tres vegades aquest mes, sinó que hi hagi desperfectes o una molèstia que pugui ser validada o constatada per la policia o per algun inspector d’Agricultura«, ha argumentat el president de l’entitat.
«Quan tu llogues un pis és casa teva i a casa teva tu decideixes qui entra o què entra. És com si es prohibís tenir sofàs o televisions perquè també poden generar molèsties» – Carles Iriarte
En aquest sentit, Iriarte també ha assegurat que les dificultats per trobar un pis que accepti mascotes tenen conseqüències directes sobre el benestar animal, afegint, alhora, que APAPMA sí que ha rebut consultes de persones que es veuen obligades a renunciar als seus animals perquè no troben habitatge: «Sabem que hi ha gent que renuncia als seus animals. Hi ha persones que s’han hagut de canviar de pis i, depenent de la seva consciència, són capaces fins i tot d’abandonar-los al carrer«, ha lamentat.
En aquest sentit, Iriarte considera que el propietari ha de poder exigir responsabilitats quan un animal ocasiona danys, fins i tot mitjançant una assegurança específica, però insistint que «quan tu llogues un pis és casa teva i a casa teva tu decideixes qui entra o què entra. És com si es prohibís tenir sofàs o televisions perquè també poden generar molèsties». Així, ha advertit que la prohibició d’animals sovint acaba convertint-se en una via per expulsar determinats llogaters: «És l’excusa per poder fer fora. Si comencem per aquí, no sabem on acabarem d’aquí uns anys si permetem que els propietaris acabin decidint com ha de viure cadascú a casa seva», ha conclòs.