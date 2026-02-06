Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Missatge tranquil·litzador al visitant

Andorra Turisme recorda que el Principat continua accessible malgrat les incidències als accessos francesos

L’entitat informa de rutes alternatives i serveis de transport públic per assegurar l’arribada de visitants mentre es manté el tall de la RN20

Davant les afectacions als accessos des de França, Andorra Turisme ha volgut transmetre un missatge de calma i recordar que el país continua accessible. L’organisme ha utilitzat les xarxes socials per informar els visitants francesos de les alternatives d’entrada al Principat, tant per carretera com amb transport públic, després del tall de l’RN20 a causa d’una esllavissada. Actualment, l’accés en vehicle privat es pot fer a través de l’itinerari Pamiers – Porté-Puymorens – Pas de la Casa, mentre que també es manté operativa l’opció de tren i autobús, combinant el trajecte Tolosa – l’Hospitalet – Pas de la Casa, un servei que es veurà reforçat a partir del 7 de febrer.

A aquesta situació s’hi afegeix la reobertura completa de la carretera RD66, la qual connecta Perpinyà amb Puigcerdà i Andorra, prevista per a aquest divendres 6 de febrer a les 18.00 hores, sense cap restricció de circulació. La via havia quedat parcialment tancada després d’una esllavissada registrada el 23 de gener a Thuès-Entre-Valls, fet que havia generat preocupació en plena temporada d’hivern.

Segons han informat les autoritats del Département des Pyrénées-Orientales, els treballs intensius de consolidació del talús i de protecció de la carretera han permès avançar el calendari de reobertura inicialment previst pel 10 de febrer. En aquest context, Andorra Turisme insisteix en la necessitat de consultar l’estat de les carreteres abans d’iniciar el viatge i anima els visitants a utilitzar les rutes alternatives disponibles mentre es mantinguin les afectacions a l’RN20.

El tall de l’RN20 per l’esllavissada es podria allargar “unes setmanes”, a l’espera de l’informe definitiu de dilluns

