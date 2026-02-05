El tall de l’RN20 per l’esllavissada es podria allargar “unes setmanes”, a l’espera de l’informe definitiu de dilluns

L’informe definitiu dels motius i l’abast de l’esllavissada a la RN20 estarà enllestit dilluns vinent. Així ho ha assegurat aquest matí el cap de Govern, Xavier Espot, després d’una reunió extraordinària del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa mencionant, a més, que el tall es podria allargar durant mesos. “Aquesta és una possibilitat, les perspectives no són massa optimistes […] Segur que haurem d’esperar unes setmanes, però no puc avançar quantes”, ha comentat, tot recordant que es tracta d’una situació “bastant desastrosa”.
En aquest sentit, ha indicat que serà també a partir de dilluns quan des de l’Executiu i el Comú d’Encamp, avui amb representació de la cònsol Major, Laura Mas, analitzaran quines ajudes poden implementar per als sectors perjudicats de la localitat fronterera −comercial i restauració els que més−. Podrien ser posposar terminis de pagament de l’IGI, eximir les empreses de pagar les cotitzacions dels assalariats o tenir en compte els crèdits tous. Són, per exemple, mesures que ja es van aplicar quan la Covid-19 o quan el tall que fa gairebé sis anys ja va patir la RN20, aquella vegada a l’alçada del Port de la Mina.
Al seu torn, Mas ha anunciat mesures que des de la corporació també es van tirar endavant durant la crisi sanitària, com “estipular quina era l’afectació per tipologia de sector i, en base a aquest càlcul, fer les subvencions”. A la sessió, cal apuntar, han pres part el síndic general, Carles Ensenyat, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, i, evidentment, membres del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa.
D’altra banda, el mandatari ha celebrat que amb el protocol de viabilitat hivernal amb França “hem estat informats de l’esllavissada des del primer moment”. “Durant els darrers dies hem parlat cada dia amb el prefecte de l’Arieja, el d’Occitània, i hem activat altres contactes”, ha afegit, com amb el cap del gabinet del representant del copríncep gal, des del qual han traslladat molta preocupació i la voluntat de prioritzar que la situació torni a la normalitat.
Quant al transport, ha explicat que s’han incrementat −de dues a cinc− les freqüències ferroviàries entre Acs i l’Ospitalet i “hem adaptat” les d’autobús entre aquest darrer municipi i el Pas. Així mateix, “hem traslladat que seria recomanable, si les condicions ho permeten, la gratuïtat del Túnel del Pimorent”.