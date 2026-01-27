Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una edició anterior de la First Lego League. | Andorra Telecom
Robòtica educativa

Andorra Telecom impulsa una nova edició del First Lego League amb 129 alumnes explorant ciència i tecnologia

La competició desafia equips escolars a construir robots i projectes d’innovació sota el lema UNEARTHED, amb una final oberta al públic

La robòtica educativa torna a ser protagonista amb una nova edició de la First Lego League organitzada per Andorra Telecom. La competició internacional, que enguany arriba a la dotzena edició al Principat, convida infants i joves a aprofundir en la ciència i la tecnologia a través de reptes pràctics i col·laboratius.

Sota el lema ‘UNEARTHED’, els participants assumeixen el paper d’arqueòlegs del segle XXI i utilitzen eines tecnològiques per explorar el passat i projectar solucions de futur. La temàtica planteja una reflexió sobre l’ús de la robòtica, la intel·ligència artificial i l’enginyeria en la recerca i la preservació del patrimoni històric i cultural.

Els equips andorrans, formats en el marc dels seus centres educatius, han de superar diferents proves. Entre els reptes principals hi ha la construcció i programació d’un robot, la presentació d’un projecte d’innovació i la demostració d’habilitats com la cooperació, la comunicació i el treball en equip.

Un total de 10 equips d’arreu del país participen en una edició centrada en tecnologia, patrimoni i treball col·laboratiu

En total, participen 129 alumnes repartits en 10 equips, provinents de les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp, Santa Coloma i Ordino, així com dels centres Sagrada Família, Janer, Sant Ermengol i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Tots ells mostraran els coneixements adquirits i la incorporació dels valors propis de la competició.

La final de la First Lego League està oberta al públic i tindrà lloc a partir de les 16.30 hores a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on es posarà en comú el treball desenvolupat pels equips durant el projecte. En aquest àmbit, l’operadora també impulsa la World Robot Olympiad, adreçada als clubs de robòtica, amb l’objectiu de fomentar vocacions tecnològiques, trencar estereotips de gènere i potenciar competències com el pensament crític, la creativitat i la comunicació.

El Centre de Formació al Llarg de la Vida obre les inscripcions a 73 cursos gratuïts per al segon semestre

